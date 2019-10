Von Monika Schönfeld

Wer die Front der Buden und 343 Fahrgeschäfte abgehen will, hat fünf Kilometer Weg vor sich. Dazu kommen 60 bis 70 Stände auf dem Bauernmarkt, den die junge Generation der Landwirte organisiert.

Eröffnung

Als ursprüngliches Kirchfest wird Pollhans am Samstag, 19. Oktober, um 13.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Ursula-Kirche eröffnet. Ab 14.15 Uhr geben Bürgermeister Hubert Erichlandwehr und Schausteller-Sprecher Anton Sertic den Startschuss für 15 Minuten freie Fahrt auf allen Fahrgeschäften. Danach wird am Stand von Holger Otto das Fass Freibier angestochen.

»Mit Pollhans gewinnen alle: Wir ein bisschen Freude, die Schausteller ein bisschen was in die Kasse«, sagt Erichlandwehr. Jürgen Gärtner aus dem Marktausschuss, der mit Luftballons viele Jahre lang die Ehrengäste am Pollhansmontag über den Markt geführt hat, wird das dieses Jahr das letzte Mal tun. »Ich werde zur Kommunalwahl 2020 nicht mehr antreten«, sagt er. »Pollhans hat mir immer viel Spaß gemacht. Die Fahnen und die Begeisterung auf Facebook zeigen, dass Pollhans etwas besonderes ist, worauf sich die Menschen freuen.«

Karussells

Für Adrenalinschübe sorgt ein Hoch-Kettenkarussell (80 Meter), noch höher als das, das vor zwei Jahren da war. Das kommt direkt von einer Kirmes aus Stuttgart und steht auf dem ehemaligen Platz des Wirtezeltes. Das Rundfahrgeschäft »Parkour« reist direkt von der Münchener Wies’n an. Der »Gladiator« mit Propeller, 62 Meter hoch, steht dort, wo sonst das große Riesenrad platziert ist (dieses Jahr nicht dabei). Das Feldmann’sche Riesenrad am Stammplatz wurde auf Wunsch der Betreiber um 90 Grad gedreht, so dass es besser zugänglich ist.

Wirtschaftsschau

Um Wasseraufbereitung und das Smart Home dreht sich viel im Wirtschaftszelt. Bei der Wasseraufbereitung geht es um Trinkwasser aus dem Wasserhahn, das direkt mit Kohlensäure angereichert wird. 54 Aussteller im Zelt und 20 im Außenbereich zeigen das Neueste. Ein 13 Meter langer Auflieger beschäftigt sich mit dem Smart Home, also der Steuerung aller elektrischen Anlagen eines Hauses über das Handy.

Parkplätze

Parkplätze sind zu Pollhans rar. Am besten kommen Besucher mit Bus, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß. Kostenlose Parkplätze sind am Rathaus, Gymnasium und Hallenbad, an der Schlossstraße gegenüber der Bäckerei Wölke wird ein kostenpflichtiger bewachter Parkplatz eingerichtet. Autos können auf beiden Seiten der Straße Landerdamm abgestellt werden, die zur Einbahnstraße wird. Fahrräder werden gegen Gebühr bewacht am Bahnhof abgestellt. Behindertenparkplätze gibt es an der Straße Am Ehrenmal, Taxis an der Bahnhofstraße. Am Stand der Stadt gibt es Andenken und den Kinderfinder, ein Armband, auf das die Handnummer der Eltern geschrieben wird. Mit einem zusätzlichen Masten der Telekom an der Polizeiwache ist der Mobilfunk-Empfang gesichert.