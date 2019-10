Von Monika Schönfeld

Das bestätigt Steffen Gerz, Sprecher des Wertkreises Gütersloh, Träger des Altenzentrums Wiepeldoorn. »Das Geschäft hat sich für uns nicht mehr gerechnet. Aufgrund der weitgehenden Einstellung dieses Services können wir nun die Warmhaltezeiten abkürzen, denn natürlich hat die Holter Pflege etwas früher abholen müssen als wir das Mittagessen im Haus ausgeben.« Da in Schloß Holte-Stukenbrock andere Anbieter Essenslieferungen anbieten, sei der Wertkreis zuversichtlich, dass die Menschen weiterhin gut versorgt werden.

Kunden müssen sich selbst kümmern

»Unsere Kunden bedauern das und sind fassungslos«, sagt Annegret Eckardt. Seit mehr als zehn Jahren habe die Küche des Altenzentrums Wiepeldoorn das Essen geliefert. »Für uns war das eine tolle Lösung. Das Essen kam auf unterteilten Porzellantellern.« Annegret Eckardt habe überlegt, ob sie einen anderen Anbieter findet. »Da hängt mehr dran, als man so denkt. Allein die Hygienevorschriften sind umfangreich.« Sie habe ihren Kunden eine Liste an die Hand gegeben. Sie müssen nach dem 31. Oktober selbst organisieren, wie sie ihr Mittagessen bekommen. Für die Holter Pflege bedeute das auch personelle Konsequenzen.

Fünf verschiedene Gerichte

Die Caritas Gütersloh bezieht seit Juli kein Essen mehr aus den Altenheimen, sondern hat sich für das Unternehmen Apetito entschieden. Julian Ahrens, Abteilungsleiter Service, Leben und Wohnen im Alter in der Caritas Gütersloh, berichtet, dass in Verl, Schloß Holte, Stukenbrock, Rietberg und Neuenkirchen täglich 180 Kunden beliefert werden. Bisher hat die Caritas das »Essen auf Rädern« von den Küchen aus den Altenheimen St. Anna Verl, Altenzentrum Wiepeldoorn, Caritas-Seniorencentrum Stukenbrock und den Einrichtungen des Vereins katholischer Altenheime bezogen. Mit fünf so genannten Frischemobilen, die am St.-Anna-Haus in Verl stationiert sind, liefert die Caritas mit 15 Fahrerinnen das Essen aus. »In jedem Fahrzeug sind zwei Öfen und eine Kühlzelle. Gekocht wird während der Fahrt. Mit dem Kochen im Fahrzeug halten wir alle Hygienevorschriften ein«, sagt Ahrens. Zudem könnten fünf verschiedene Gerichte mit Salat und Suppe, aber auch sämtliche Sonderkostformen angeboten werden (püriert, hochkalorisch, glutenfrei, bei sonstigen Unverträglichkeiten). Der Caritas sei wichtig, überall die gleiche Qualität zu liefern. Aus technischen Gründen werde das Essen in einer weißen Menüschale geliefert, die im gelben Sack entsorgt werden müsse.

Bernd Zilger, Leiter des Caritas-Seniorencentrums St. Johannes Stukenbrock, sagt, er habe viele Anfragen bekommen, warum das Seniorencentrum St. Johannes nicht mehr für das Essen auf Rädern koche. Ihn habe die Entscheidung der Caritas im Mai überrascht. »Natürlich kochen wir weiterhin für unsere Bewohner. Wir beliefern auch die Pflegewohngemeinschaft Schlieffenhof – zwei Gerichte zur Auswahl inklusive Salat, Dessert und Suppe«, sagt Zilger.

Kommentar

Ursache und Wirkung: Die Caritas stellt das Essen auf Rädern um und bezieht die Mahlzeiten nicht mehr von den Altenheimen. Wiepeldoorn stellt jetzt die Lieferung an Externe fast komplett ein. Davon ist auch die Holter Pflege betroffen.

Das Essen auf Rädern ist ein Baustein, der es alten Menschen ermöglicht, länger in den eigenen Wänden zu leben. Wer Pflege gebucht hat, ist oft froh, wenn er aus dieser Hand auch das Essen bekommt. Man kennt sich. Oft sind die Mitarbeiter die einzigen Gesprächspartner an einem Tag. Das Essen vom Porzellanteller haben viele geschätzt. Mit dem Aufreißen von Folien haben Ältere manchmal schon ein Problem. Essen kann man auch von anderen kaufen. Den Altenheimen haben aber viele vertraut.

