Die Einrichtung wurde offiziell bereits am 14. Oktober geschlossen, teilte ein Sprecher der Bezirksregierung Detmold mit. Damit gibt es nur noch drei Zentrale Unterbringungseinrichtungen in Ostwestfalen-Lippe: in Herford, Bad Driburg und Borgentreich. Weiterhin stark genutzt wird die Einrichtung in Bad Driburg.

Von 300 Plätzen sind 190 belegt. In Borgentreich werden 280 von 500 Plätzen genutzt. In Herford sind 220 von 500 Plätzen belegt. Zudem gibt es noch eine Erstaufnahmeeinrichtung in Bielefeld (Oldentruper Hof/Südring) mit 950 Plätzen.

Mit Nachfolge-Nutzern im Gespräch

Wie das Johanneswerk Bielefeld die Immobilie in Oerlinghausen zukünftig nutzen möchte, ist noch nicht geklärt. Man sei für eine Anschlussnutzung seit einiger Zeit bereits mit potenziellen Nutzern im Gespräch, sagt die Pressesprecherin Claudia Schröder. Ziel sei es, »nicht nur eine vollständige Nutzung der bestehenden Gebäude zu erreichen, sondern auch einen attraktiven Mehrwert für die Stadt Oerlinghausen zu schaffen«, sagt sie. Konkretere Angaben zu laufenden Gesprächen seien derzeit aber nicht möglich.

Durch die Reduzierung der Zentralen Unterbringungseinrichtungen stehen dem Land NRW nur noch knapp 20.000 aktiv betriebene Plätze und damit rund 5000 weniger als bisher zur Verfügung. Sollten die Flüchtlingszahlen wieder steigen, verfüge das Land über ausreichende Reserven, teilt das NRW-Flüchtlingsministerium mit.

»Nicht wiederholen«

Helmut Dedy, der Geschäftsführer des Deutschen Städtetags NRW, sagte: »Der angekündigte Abbau von Kapazitäten in Flüchtlingsaufnahmeeinrichtungen des Landes wird von den nordrhein-westfälischen Kommunen skeptisch aufgenommen.« Angesichts des Flüchtlingsstroms aus der Türkei nach Griechenland bestehe in den NRW-Städten die Sorge, dass die Flüchtlingszahlen wieder steigen könnten.

»Dann darf sich die schwierige Situation von 2015 und 2016 nicht wiederholen. Es darf nicht wieder dazu kommen, dass die Flüchtlinge direkt in die Kommunen verteilt werden«, sagte Dedy.