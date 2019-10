Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). In schwindelerregende Höhen geht es auf dem Pollhans-Platz – und das in diesem Jahr buchstäblich. Der größte transportable Höhen-Kettenflieger der Welt wird erstmals in Schloß Holte aufgebaut. Stolze 80 Meter befördert »The Flyer« die Gäste in die Höhe und bietet einen traumhaft schönen Panoramablick über den Dächern der Stadt.