Von Manuela Fortmeier

»Das Karomuster der Tischdecken ist super, dann sieht das alles einheitlich aus«, sind auch Barbara Witte und Sandra Schätti zufrieden. Annette Nordhoff stellt die Blumendekorationen mit Lichterketten auf die Tische und die Männer schrauben, verlegen Kabel und bringen Banner an. Walter Rieksneuwöhner hat sich noch einmal auf den Weg gemacht, um weitere Holzhütten für die Marktbetreiber zu holen.

Das Programm Das Bauernzelt ist am Pollhansfest 2019 zu folgenden Zeiten geöffnet und lädt zum Genießen und Feiern ein: Samstag: Ab 14 Uhr bis 22 Uhr, Sonntag: 8 Uhr bis zum Festende, Montag: 7 Uhr bis zum Festende. An allen drei Tagen wird es im Bauernzelt eine Bilderpräsentation von vielen heimischen Bauernhöfen geben, die sich vorstellen. Am Montagabend findet die Bekanntgabe der Kartoffelschätzaktion statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen am Samstag DJ Frank Dresselhaus und am Sonntag die Stukenbrocker Jagdhornbläser. Am Pollhansmontag wird die »Pollhansband« allen Pollhänsern musikalisch kräftig einheizen.

Einen Tag vor Pollhansbeginn hat der Landwirtschaftliche Ortsverband Schloß Holte-Stukenbrock den Staffelstab der Bauernzeltleitung an die nächste Generation überreicht. Nach 25 Jahren wird der fusionierte Ortsverband und die neu gegründete Frauengruppe das Bauernzelt mit einigen Neuerungen bewirtschaften. »Wir alle sind gespannt wie ein Flitzebogen, wie die kommenden drei Tage sich gestalten werden und was die Festbesucher sagen«, sagt Sandra Schätti.

Gut vorbereitet

Seit fast einem Jahr haben sich die Neuen auf die Herausforderung vorbereitet, Ideen gesammelt, das Konzept etwas modernisiert und nach Menschen gesucht, die es umsetzen. Die bisherige Truppe hat sie dabei unterstützt. »Wir haben viele Tipps, Ratschläge und Anregungen bekommen. Das war sehr hilfreich und eine tolle Erfahrung, weil mehrere Generationen etwas zusammen gestaltet haben«, sagt Robert Witte.

25 Jahre lang haben Anni Liemke, Maria Hunke, Marianne Rudnick und Barbara Witte mit ihren Männern und einer großen Helferschar im Bauernzelt die Gäste bewirtet. »Alles hat seine Zeit. Wir freuen uns sehr, dass unsere Nachfolger bereit sind, diese Aufgabe weiterzuführen. Sie werden das schon meistern«, sagt Anni Liemke. »Man sieht schon an den Tischen, dass sich etwas verändert«, sagt Maria Hunke. »Es ist gut, dass junge Leute am Werk sind, das bringt frischen Wind«, meint Heinz Kipshagen.

50 Helfer im Zelt

An allen drei Tagen werden 50 Helfer im Bauernzelt im Einsatz sein. Während sich die Männer um die Getränkeausgabe im Zelt und am Stand vor dem Bauernzelt kümmern, hat sich die neue Frauengruppe den kulinarischen Köstlichkeiten verschrieben. So bieten sie »wie gewohnt« belegte Brötchen, Schmalzbrote, Kakao, Kaffee und Kuchen an. Neu im Angebot sind die Schnitzel- und Frikadellenbrötchen und die Kürbissuppe, die Sonntag und Montag serviert wird. »Eingekauft wird, wenn eben nur möglich regional«, betonen die jungen Landwirte.

»Wir freuen uns auf viele Gäste, ein geselliges Miteinander, gute Gespräche und stehen den Festbesuchern gerne zu Fragen rund um das Thema Landwirtschaft zur Verfügung«, sagt Sandra Schätti.