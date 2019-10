Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Mit feinster Blasmusik ist am Samstag der 365. Pollhansmarkt in Schloß Holte-Stukenbrock eröffnet worden. Das Städtische Blasorchester machte schon mal Werbung für das Senne-Brass-Festival vom 10. bis 12. Juli 2020, wenn die Bindestrich-Gemeinde ihren 50. Geburtstag feiert.

Foto: Monika Schönfeld

Einzigartig ist die Mischung auf Pollhans: Kirmesspaß, Partys in den Zelten, Wirtschaftsschau, Krammarkt und Bauernmarkt finden ihr Publikum. Erwartet werden erneut 300.000 Gäste an drei Tagen. Nervenkitzel versprechen der Gladiator, ein Fahrgeschäft wie ein überdimensionales Pendel, und »The Flyer«, ein Kettenkarussell, das 80 Meter hoch ist. Aber auch die Schiffschaukel Nessy oder das Laufgeschäft Rio sorgen für Spaß – neben den Klassikern, versteht sich. Kein Pollhans ohne Musikexpress und Autoscooter.

Der Bauernmarkt lockt zum ruhigen Bummel. Regionale Produkte, Spezialitäten von der Essiggurke über die XXL-Waffel, frisch gebackenem Brot, Honig und Schnaps, Obst und Gemüse körbeweise kann man kaufen. Der Krammarkt hat Putzwunder aller Art und viele kleine Helferlein für den Alltag, im Wirtschaftszelt dreht sich viel um das »Smart Home«.

Pollhans ist am Samstag bis in den Morgen geöffnet, am Sonntag und Montag ab 11 Uhr (Fahrgeschäfte). Frühstück in den Zelten gibt es aber schon eher. Der Montag wird mit einem Höhenfeuerwerk ab 21 Uhr beschlossen.