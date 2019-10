Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Überall fröhliche Gesichter, zufriedene Aussteller und Besucher. So hat sich die Wirtschaftsschau auf Pollhans präsentiert.

Wirtschaftsschau auf dem Pollhansmarkt in Schloß Holte Fotostrecke

Foto: Uschi Mickley

Volles Haus gibt es gleich zur Eröffnung, als ungezählte Besucher massenhaft zum Rundgang in die Halle strömen. Hier haben die Firmen Gelegenheit, auch ungewöhnliche Entwicklungen und Neuheiten auf dem Markt zu zeigen. Die Aussteller setzen bei Wohntrends, Mobilität, Gesundheit und Freizeit auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

»Das ist ein Thema, mit dem wir uns schon lange beschäftigt haben«, freut sich Silke Wagner, als sie am Stand der Paderborner Firma »Lifetime« einen frischen Schluck Wasser probiert. Zuvor hat Geschäftsführer Andreas Seyfarth vorgeführt, wie das Gerät per Knopfdruck Schadstoffe heraus filtert. Zudem erfahren Interessierte auch, dass das gereinigte Trink-Wasser direkt an der Leitung mit Kohlensäure versetzt werden kann.

Aha-Effekte

Aha-Effekte erleben potenzielle Kunden auch beim Gütersloher Anbieter »Smart Home«, der seine neuesten Technologien erstmals auf einem 13 Meter langen Mobil im Außenbereich präsentiert. So kommen Sebastian Siwczynski und Sylvia Maris aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, als Geschäftsstellenleiter Ingo Schnittger ihnen per Funk die Möglichkeiten für ein »Intelligentes Zuhause« demonstriert. Beispielsweise, wie über die Einstellung eines Fenstergriffs Heizkosten eingespart werden können. »Es ist unglaublich, wie man die Geräte eines ganzen Hauses mit einer App steuern und miteinander vernetzten kann«, sagt Sebastian Siwczynski, nachdem er testen konnte, wie die Alarmsysteme des Multitalents funktionieren.

Platz für Getränke

Die Vorzüge von Elektromobilen für Senioren gilt es ebenfalls gleich an Ort und Stelle auszuprobieren. »Wenn Sie damit losgefahren sind, wollen Sie gar nicht mehr absteigen«, preist Seniorchef Heinrich Markus einen Oldtimer im Retrolook der 20er-Jahre an. Verschiedene »Oldi-E-Mobil-Modelle« werden vom Paderborner Fachhandel auf Pollhans erstmals ausgestellt. Besucher Hans-Dieter Röhl lässt sich nicht lange bitten und nimmt Platz auf dem Gefährt. Dabei entgeht ihm nicht, dass der E-Skooter nicht nur Komfort, sondern auch Platz für Getränke bietet.

Die Schmunzler hat Ulrich Bökamp vom örtlichen Bad- und Heizungs-Betrieb auf seiner Seite, wenn er die Funktion einer Spezialtoilette erläutert. Das Hightech-WC spült den Allerwertesten mit vorgewärmtem Wasser. Anschließend wird noch geföhnt.