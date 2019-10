Von Monika Schönfeld

Foto: Monika Schönfeld

Pollhans stellt alles auf den Kopf. Verwandlung scheint die Besucher zu erfassen. Nicht nur wird aus Humtata eleganter Swing. Die unerschrockene Gruppe, die den roten Piraten-Dreispitz auf dem Kopf trägt, wird bei »Hau den Lukas« wieder auf Normalmaß gestutzt. Für 3 Euro darf jeder dreimal zuschlagen. Der Hammer saust hernieder, der Anschlag bleibt aber auf »Pussy« stehen.

Ähnlich geht es einigen mutigen Kindern, die den »Rio« überqueren wollen und plötzlich Angst vor einem Wasserspitzer von unten haben, denen die wackelnde schiefe Ebene unheimlich wird.

»Nessy« ist am Tag eine Schiffschaukel, nachts kommt Dampf aus den Nüstern des Seeungeheuers.

Foto: Manuela Fortmeier

Eindrucksvoll verwandeln sich Menschen in Pferde und gehen im Kreis und protestieren gerade damit dagegen, dass Ponys im Kreis laufen. Das Rufen der Protestler geht aber in der Geräuschkulisse unter, in der Obst taschenweise, Waffeln in XXL-Format und die ersten Holzfiguren angeboten werden, die »Jingle Bells« intonieren, und der Kürbis zur freundlichen Fratze für Halloween wird.

Menschen mit ostwestfälischer Zurückhaltung gehen im Festzelt plötzlich auf Tuchfühlung. Es bleibt einem auch gar nichts anderes übrig. Es ist so voll, dass man Popo an Popo steht, Umfallen ist unmöglich. Manchen, die der geistigen Getränke schon reichlich hatten, kommt das zugute. Die drei süßen Schulmädchen haben sich aufgerödelt, so dass ihr Alter schwer zu schätzen ist. Zwischen 14 und 19 könnte alles zutreffen. Schnell noch ein Selfie mit Kulleraugen. Also doch eher 14.

Aus einem Bierstand ist die Sonnenbar geworden, mit transparentem Dach. Statt Sterne sehen die Gäste Regentropfen und buntes Laub. Ist egal. Der Millionär feiert hier mit dem armen Schlucker. Der hat zumindest so viel Geld, dass er Pollhans nicht nüchtern nach Hause muss.

Die Schwerkraft ist aufgehoben, Höhen spielen keine Rolle. Der Mensch kann fliegen. Maschinenkraft und findige Ingenieure haben das Kettenkarussell 80 Meter hoch katapultiert, die Zentrifugalkraft wirkt nicht mehr nur im Musikexpress, sondern auch im Parkour und im Gladiator. Die meisten wissen, was sie ihrem Magen zumuten können.

Foto: Uschi Mickley

In die Kirche geht man samstags und findet den Evangelen in der katholischen, denn sonntags ist Frühschoppen in den Zelten. Hier feiert der VfB Schloß Holte sein Hundertjähriges, dort sinniert Wettermoderatorin Claudia Kleinert über das Klima. Das Wäldchen wird zur Bühne und bunte Vögel mutieren zu Nachteulen.

Der Montag ist plötzlich Feiertag. Genießen Sie ihn! Denn am Dienstag wird schon wieder alles abgeräumt.