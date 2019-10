Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Während es in der Nacht zu Montag zu einer Prügelei vor der Polizeiwache gekommen war (das WESTFALEN-BLATT berichtete in der Ausgabe am Dienstag), war der dritte Tag des Pollhansfestes aus polizeilicher Sicht entspannter. Aufgrund des deutlich besseren Wetters im Vergleich zum Wochenende war der Besucherandrang am Montag auf dem Pollhansmarkt hoch.

Im Tagesverlauf des Montags kam es zu keinerlei polizeilich relevanten Geschehnissen auf der Veranstaltung, berichtet die Polizei. Gegen 19.55 Uhr meldeten Kräfte eines Sicherheitsdienstes einen 17-jährigen Gast, der mit einem Elektroschocker ein Festzelt betreten wollte. Der Elektroschocker wurde sichergestellt, der 17-Jährige erhielt einen Platzverweis. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.

Nach Veranstaltungsende verließen die meisten Besucher das Gelände ohne nennenswerte Vorkommnisse. Fünf Personen erhielten einen Platzverweis, nachdem sie sich beleidigend und aggressiv zeigten und den Weg nach Hause nicht antreten wollten.

Betäubungsmittel sichergestellt

Nach einer Prügelei gegen 2.15 Uhr auf der Bahnhofstraße stellte die Polizei Betäubungsmittel sicher. Am Abend wurde ein Diebstahl angezeigt.

Das Deutsche Rote Kreuz war an allen drei Tagen immer mit 30 bis 35 Leuten unterwegs auf dem Platz und in der Gesamtschule an der Dechant-Brill-Straße, wo die Einsatzleitung ihre Zentrale aufgebaut hatte. Insgesamt waren 100 DRKler im Einsatz. Ebenerdig war die Unfallhilfestelle mit Betten und Versorgung stationiert, ebenso ein Notarzt und zwei Rettungswagen.

»An allen drei Tagen haben wir 60 kleinere Hilfeleistungen gezählt. Das sind mal ein Pflaster oder einen Verband anlegen«, sagt Patrick Chatzigeorgio, der mit Janet Müssig das Rotkreuzleiter-Team des DRK in Schloß Holte-Stukenbrock bildet. Er berichtet, dass 28 Besucher des Pollhansmarktes ins Krankenhaus gebracht werden mussten, vor allem, um Körperverletzungen behandeln zu lassen. Chatzigeorgio sagt, dass am Samstag sehr viel zu tun war, die anderen Tage seien »wie sonst auch«, also wie zu Pollhans üblich verlaufen.