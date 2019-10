Schloß Holte-Stukenbrock (WB). In Kooperation mit acht Veranstaltungspartnern findet zwischen dem 11. und 16. November die erste »KULT.woche der Vielfalt« in Schloß Holte-Stukenbrock statt.

Gemeinsam wurde ein Programm mit Workshops, Theater, Tanz und Literatur zusammengestellt. Die Veranstalter sind die VHS, das 3-Schulen-Theater (3ST), das Evangelische Jugendhaus, die AWO-Betreuung Geflüchteter, der Kulturkreis, der Fachbereich Soziales und der Fachbereich Bildung, Sport und Kultur der Stadt. Die Koordination hat die »Partnerschaft Demokratie leben«. Der Eintritt ist frei.

Auftakt

Die Kooperationspartner stellen am Montag, 11. November, von 18.30 bis 19 Uhr in der Aula am Gymnasium die Kultwoche vor. Im Foyer des Gymnasiums werden die Ergebnisse der Aktion »Colour for Democracy« der Partnerschaft für Demokratie ausgestellt. Dabei handelt es sich im Holzstelen, die von kreativen Menschen gestaltet wurden. Sie repräsentieren die unterschiedlichen Perspektiven auf die Themen Demokratie und Vielfalt.

Theater-Premiere

»Verlügt – Einmal ans falsche Gleis gestellt, schon biste in der Unterwelt« heißt das Stück des Drei-Schulen-Theaters, das im Anschluss an den Auftakt am Montag, 11. November, ab 19 Uhr in der Aula am Gymnasium gezeigt wird. Im Mai begannen die Proben. Das Theaterstück wurde mit spielerischen Übungen angeleitet, während die Themenfindung durch die Jugendlichen selbstständig gestaltet wurde. Als Gruppe entschieden sie sich für das Leitthema »Lügen und Täuschen« und erarbeiteten unter anderem persönliche Erfahrungen. So kamen in Schreibaufträgen wahre wie erdachte Lügengeschichten, Beichten und Geständnisse zusammen. Auf der Bühne konfrontieren sich die SchauspielerInnen mit Lügengeschichten und Gewissensbissen.

Schwarzlicht-Workshop

»Wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt!« heißt der Schwarzlicht-Workshop am Dienstag, 12. November, von 18 bis 20 Uhr im Evangelischen Jugendhaus am Gartenweg 9. In was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? Kaum eine andere Frage bietet mehr Diskussionsstoff, mehr Anlass zum Streit oder eine größere Chance für Veränderung. Das Evangelische Jugendhaus bietet unter der Leitung von Diakon und Sozialarbeiter Monty Göhlich Raum, sich mit dieser Frage kreativ auseinanderzusetzen. Es gibt die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Lebensentwürfen und Weltanschauungen auseinanderzusetzen und zu diskutieren.

Für Demokratie-Retter

Die Kreissparkasse Wiedenbrück, die Volkshochschule und der Kulturkreis laden ein zur Lesung »10 Regeln für Demokratie-Retter« von Jürgen Wiebicke am Mittwoch, 13. November, von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Filiale der Kreissparkasse an der Kaunitzer Straße 24. Der WDR-Journalist und Philosoph Jürgen Wiebicke schreibt: »Spätestens seit der Wahl von Donald Trump wissen wir: unsere liberale Demokratie ist in Gefahr. Ernsthaft. Wir haben keinerlei Garantie, dass autoritäre Kräfte nicht auch bei uns die Oberhand gewinnen. Was also tun? Wie können wir die Substanz unserer Demokratie verteidigen gegen die immer lauter werdenden Verächter – auch jenseits der Wahlkabine? Wie andere ermutigen, mitzumachen?« Jürgen Wiebicke stellt zehn griffige Regeln vor, mit deren Hilfe jeder jederzeit damit anfangen kann.

Weltfrauen kochen

»Weltfrauen kochen miteinander – Ein orientalisches Esserlebnis« heißt es am Donnerstag, 14. November, von 15 bis 17.30 Uhr im AWO-Freizeittreff an der Holter Straße 266. Ein Nachmittag des Genusses, der Begegnung der Kulturen und des Miteinanders. Wegen der besseren Planung wird um Anmeldung gebeten bis 8. November unter der Telefonnummer 05207/8905135 oder per E-Mail l.odeh@awo-guetersloh.de.

Hassreden

Zum Workshop »Hate Speech – Counter Speech« laden Volkshochschule, der Verein JuMP up! und die Partnerschaft für Demokratie für Donnerstag, 14. November, von 16 bis 20 Uhr in die Volkshochschule an die Kirchstraße 2 ein.

Ein respektvolles Miteinander ist unverzichtbar – auch in digitalen Netzwerken. Dort aber sind Hass und Diskriminierung verstärkt. Welche Ansätze bietet Counter Speech zur Reaktion auf Hassrede im Netz? Anmeldung bis 7. November bei der VHS.

Demokratielabor

Canip Gündogdu vom Verein Theaterimpulse leitet den Workshop »Demokratielabor« am Freitag, 15. November, von 14.30 bis 18 Uhr im Evangelischen Jugendhaus am Gartenweg 9. Ständig reden alle von Demokratie. Sie ist irgendwie wichtig und irgendwie bedroht. Was soll das heißen? Demokratie als Lebensform: In diesem Workshop werden die Teilnehmer ausprobieren, was es heißt, Demokratie zu leben. Anmeldung bis 12. November, unter Telefon 0521/9824783 oder per E-Mail unter guendogdu@theater-impulse.de.

Kultdisco

Zur Disco für Jugendliche im Alter ab 14 Jahren aus Schloß Holte-Stukenbrock und Umgebung lädt das Evangelische Jugendhaus für Freitag, 15. November, von 18.30 bis 23 Uhr an den Gartenweg.

Dabkeh-Tanz

Die Al Carmel Volkstanzgruppe lädt ein zum Workshop »Dabkeh-Tanz mit arabischer Volksmusik« am Samstag, 16. November, von 14 bis 17 Uhr in die Aula am Gymnasium. Musik und Tanz verbinden Menschen aller Kulturen. Der Dabkeh-Tanz ist ein Folkloretanz des Nahen Ostens. Die eingeübten Schritte werden gemeinsam mit der Tanzgruppe zur Abschluss-Veranstaltung um 18.30 Uhr vorgeführt. Anmeldung bis 12. November unter 05207/8905-135 oder l.odeh@awo-guetersloh.de.

Abschluss-Veranstaltung

Die Kooperationspartner der Kultwoche feiern mit allen Teilnehmern und Gästen am Samstag, 16. November, ab 18.30 in der Aula am Gymnasium den Abschluss. Die Teilnehmer des Dabkeh-Workshops präsentieren ihr Können. Im Anschluss gibt es beim Sektempfang die Gelegenheit, Eindrücke auszutauschen.