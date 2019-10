Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Thorben hält den Flaschengeist in der Hand. Dass der unsichtbar ist, stört nicht weiter. Sichtbar schreibt der Geist auf eine kleine Tafel, welche Spielkarte er ausgesucht hat. Es ist die Herz 4. Das geht nicht mit rechten Dingen zu – nein, es ist Zauberei. Ganz viel Zauber-Energie hat Zara Finjell alias Sarah Schlüter bei den Kindern geweckt.

Die Künstlerin war Gast des Familienfestes, das das Jugendcafé St. Ursula am letzten Ferientag gefeiert hat. Dazu gab es im Pfarrer-Rüsing-Haus die Zaubershow. Mit einem Zylinder auf dem Kopf und viel Applaus konnten die Kinder mit Watte, Ketchup und Maggi (Sprich: Magie) selbst Bonbons machen, Taschengeld unsichtbar von einem Sack in den anderen wandern lassen und bestimmen, welche Musik die Spieluhr in der Kiste spielen soll.

Die Leiterin des Jugendcafés, Katharina Krowarsch, berichtetet, dass in der ersten Ferienwoche etwa 20 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren die Ferienspiele angenommen haben. Gemeinsam haben sie den Herbst zum Thema gemacht, Kürbisse geschnitzt und gebastelt. Gemeinsam haben sie den Allerheiligenfilm über Coco gesehen. Coco ist ein kleiner Junge aus Mexiko, der gerne Musiker werden möchte. Das wird ihm verwehrt. Zu Allerheiligen kommen seine verstorbenen Vorfahren zurück und unterstützen den Jungen, so dass er sein Ziel erreicht. Den Abschluss der ersten Woche bildete eine Fahrt ins Paderbiniland, wo die Kinder toben konnten.

Das Familienfest zum Abschluss der Ferien begann mit Waffelessen und Spielenachmittag. Die Kinder konnten sich schminken lassen. Nach der Zaubershow hat Zara Finjell noch etwas ganz besonderes angeboten. Einen Workshop, in dem die Kinder selbst einen Hund aus einem Luftballon formen konnten.