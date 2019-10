Von Monika Schönfeld

Heribert Faupel und Sabine Redeker haben für die Ausstellung am Samstag und Sonntag, 16. und 17. November, bewährte und neue Aussteller eingeladen. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Es gibt an beiden Tagen selbst gebackenen Kuchen.

Futterhäuschen

In der Remise wird erneut Janina Schröder von der Biologischen Station Paderborn-Senne zum Mitmachen einladen. Allerdings ist sie nur am Samstag dabei. Sie wird mit den Besuchern Futterautomaten für Kleinvögel zusammenschrauben. Die Vögel setzen sich auf eine Stange und picken von dort ihr Futter, eine Verschmutzung des Futters wird so vermieden. Die Häuschen sind aus Kiefernholz. Besucher können vor Ort mit Unterstützung schrauben, den Bausatz oder fertige Häuschen kaufen. Janina Schröder berät zur richtigen Vogelfütterung.

Glückszwirn

Das erste Mal dabei ist Tina Kissner mit Nähsachen. Das erste mal genäht hat sie, als ihre heute 15-jährige Tochter Paulina im Kindergarten war. »Ich habe per Hand Schweinchenkostüme für Paulina und mich genäht«, sagt Tina Kissner. Seit 2013 hat sie ein Kleingewerbe unter dem Namen »Glückszwirn« angemeldet und bestückt Kreativmärkte wie am 2. und 3. November den in der Stadthalle Detmold. Sie näht – jetzt natürlich mit der Maschine – Täschchen, Lesezeichen, Mützen und Schals, vor allem auch Kissen und Lichtbeutel mit maschinell gestickten Namen und Sprüchen für die Hochzeit, zur Geburt oder anderen Anlässen wie Kommunion und Konfirmation oder Schlüsselanhänger mit Namen. »Meine Kunden suchen sich den Stoff und die Motive selbst aus. Das ist immer etwas ganz Individuelles.«

Papierwerk mit Herzblut

Martina Schlepper präsentiert erstmals im Heimathaus »Papierwerk mit Herzblut«. Sie gibt in Schloß Holte-Stukenbrock Kurse und zeigt Papierfalten und selbst gestaltete Karten. Die Besucher können mitmachen.

Filzart und Gefunkel

Christiane Thiesbrummel aus Gütersloh war bereits mehrfach bei Ausstellungen im Heimathaus, hat pausiert, um die Besucher nicht zu langweilen und ist zur vorweihnachtlichen Ausstellung mit Filzart und Gefunkel dabei. Sie gibt Kreativkurse an Schulen für Kinder und Erwachsene und filzt von Hand Tiere, Taschen, Windlichter, Lampenschirme, Pilze und schräge Tierfiguren. Außerdem bietet sie Schmuck an aus Glasperlen, Leder, Silber und ganz aktuell aus Gold. Sie fertigt aus Besteck Schmuck. Aus einem Löffel oder einer Gabel lässt sie Ringe entstehen.

Saisonschluss

Mit der Ausstellung gehen die Heimathäuser in die Winterpause. Bis Anfang März sind sie nur nach Terminabsprache zugänglich. Das Heimathaus II wird auch während der Pause für Trauungen genutzt.