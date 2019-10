Direkt am Hof des landwirtschaftlichen Familienbetriebs hat Johannes Broeker einen mobilen Hühnerstall aufgebaut. Seine Frau Anna Lena und sein Sohn Anton helfen bei der Pflege der Legehennen, die täglich auf grüner Wiese scharren. Foto: Uschi Mickley

Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock(WB). Falls, wie es im Volksmund heißt, Hühner tatsächlich glücklich sein können, dann sind es die von Johannes Broeker. Gackernd kommt das Federvieh auf den Landwirt zugelaufen. Stattliche braune Legehennen sind es mit einem gepflegten Gefieder. Am Kreisverkehr an der Spellerstraße 30, am Hof des landwirtschaftlichen Familienbetriebs, betreibt der 30-Jährige seit kurzem einen mobilen Hühnerstall.