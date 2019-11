Der Männergesangverein Eintracht 1878 Stukenbrock hat »Glücksgefühle in der Musik« dargeboten: Dirigent Michael Kampmeier verbindet Spaß mit Freude an der Musik und überträgt seine Begeisterung auf die Chormitglieder. Foto: Uschi Mickley

Von Uschi Mickley

Dass das alles keinesfalls aus der Luft gegriffen war, konnte man am Samstag sehen und hören. Unter dem Titel »Glücksgefühle der Musik« ließ der Männergesangverein Eintracht 1878 Stukenbrock in der Aula der Katholischen Grundschule Stukenbrock volkstümliches Liedgut erklingen.

Stimmgewaltiger Auftakt

Eindrucksvoll und stimmgewaltig ist der Auftakt mit dem Lied »Wer recht in Freuden wandern will«. Das Programm wurde speziell zu diesem Anlass mit viel Gespür vom Chorleiter ausgewählt. Gediegene Wanderlieder mischen sich mit ebenso stimmungsvollen wie anrührenden Interpretationen goldener Evergreens von Walter Kollo und Paul Lincke. Eine kontrastreiche Mischung mit hohem Unterhaltungswert. Zwischen den Liedern versetzen die Sänger das Publikum mit altbekannten Gedichten in eine fröhliche Stimmung. »Wir freuen uns, dass sechs neue Chormitglieder dazu gekommen sind, die mit einem Vortrag ihre Persönlichkeit vorstellen«, so Kampmeier.

»Das geht unter die Haut«

Zu den Höhepunkten des Konzertes zählt die Darbietung des Duos »Akkcellorando«, das aus Essen angereist ist. Kathrin Fischer begeistert am Violoncello, während Nikola Komatina am Akkordeon brilliert. »Das geht richtig unter die Haut«, flüstert eine begeisterte Zuhörerin, nachdem die Instrumentalsolisten die rauschende Melodie »Mazel Tov« aus der Klezmer-Suite präsentierte. »Mazel Tov« bedeutet »viel Glück« – doch das benötigen rund 250 Zuhörer nicht. Denn die volltönenden Stimmen des vielstimmigen Chores in Verbindung mit exzellenten Musikern lässt die Herzen der Zuhörer ohnehin höher schlagen.

Besondere Freude bereitet auch der aus Rumänien stammende Pianist Thomas Curuti, der unter anderem Sergej Rachmoninovs temporeiche Polka spielt. Ebenso präsent wie die festlich gekleideten Sänger auf der Bühne sind von Beginn an auch ihre begeisterten Zuhörer. So braucht es beim Schlusslied »Das macht die Berliner Luft« keine Aufforderung, um den mitreißenden Klängen klatschend zu folgen.