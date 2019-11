Ein starkes Team: Zusammen betreuen sie die Katholische Bücherei im Pfarrer-Rüsing Haus in Schloß Holte-Stukenbrock. Am Sonntag nehmen sie die Glückwünsche entgegen: von links) Katrin Glaseck, Inge Jürgens, Jutta Engelns, Iris Kroner, André Hunke, Gabriele Hunke, Pfarrer Karl-Josef Auris und Magdalena Schröder. Foto: Manuela Fortmeier

Von Manuela Fortmeier

Die Bücherei St. Ursula im Pfarrer-Rüsing Haus kann aktuell auf ihre 100-jährige spannende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Mit rund 2500 Büchern, CDs, Hörbüchern und Spielen hat sie Interessierten aller Altersgruppen reichlich zu bieten.

Lag es vielleicht am schönen Herbstwetter? Bei strahlendem Sonnenschein nutzten am Nachmittag zahlreiche Besucher die Gelegenheit zu einem Spaziergang und strömten bereits kurz nach der Eröffnung in Scharen in das Pfarrer-Rüsing-Haus. Schnell waren zum Büchersonntag alle Plätze im Saal, aber auch in den Nebenräumen besetzt. Im Nu fanden die selbst gebackenen Kuchen und Torten am Kuchenbuffet reißenden Absatz. Sogar kleine Lebkuchen, die mit einer »100« dekoriert waren, wurden angeboten.

»Wir vom Büchereiteam sind den Kfd-Frauen, dem St. Ursula-Rat und allen, die für uns gebacken haben, uns aber auch im Vorfeld und heute innerhalb der Organisation, Durchführung und Bewirtung unterstützen, sehr dankbar«, lobte Gabriele Hunke das Engagement der vielen helfenden Hände.

Gute Gespräche und geselliger Austausch

Bei Kaffee und Kuchen wussten nicht nur die Erwachsenen die guten Gespräche und den geselligen Austausch in gemütlicher Atmosphäre und das Stöbern in der Bücherei zu schätzen. Auch die Jüngsten hatten beim Basteln und Malen ihren persönlichen Spaß. Spannend und kniffelig das Quiz für alle, bei dem es galt, viele Fragen zu beantworten. Doch fleißige Leseratten waren der Lösung schnell auf der Spur.

An einem Tisch hatte es sich Lene mit ihrer Mutter Michaela Prange gemütlich gemacht. Ganz vertieft gab sich die 12-jährige ihrer Leidenschaft, dem Lesen des Buches »Hilfe Geisterzug«, aus der Serie »Die drei ???«, hin. Schon früh, als kleines Kind, hat ihre Mutter ihr vorgelesen und sie bewusst mit Freude an das Lesen herangeführt. »Mir war es wichtig, dass meine Tochter Lust an Büchern und am Lesen entwickelt. Wer liest, ist schlauer als andere. Außerdem ist man mit einem Buch auch dann unabhängig und hat keine Langeweile, wenn kein WLAN-Zugang vorhanden ist« sagte Michaela Prange.

180 Neuanschaffungen

Das Lesen von Büchern kann uns zum Lachen bringen, uns inhaltlich zu Tränen rühren, uns weiterbilden, in ganz neue Welten entführen, oder derartig fesseln, dass Leser vergessen, das spannende Buch aus der Hand zu legen. Mit gleich 180 Neuanschaffungen, die in der Bücherausstellung im Rahmen der Veranstaltung zu sehen waren, kann die Bücherei jetzt aktuell aufwarten. Ein Angebot, von dem sich auch die Seniorin Sonja Hassenewert innerhalb der Ausstellung begeistert zeigte. »Ich habe immer sehr viel in meinem Leben gelesen. Bücher geben uns die Möglichkeit, zu entspannen, aber auch, uns weiterzubilden« sagt Hassen­ewert, die noch immer neugierig auf das Leben und offen für Neues ist.

Wenige Meter weiter schaute auch Pfarrer Karl-Josef Auris interessiert auf die Neuheiten. Plötzlich blieb er überrascht stehen, schmunzelte und hielt ein Buch hoch, auf dessen Cover sein Nachname »Auris« in großen Buchstaben prangert. Schnell war der Grund geklärt. Nein, auch wenn er es sicher wunderbar könnte, der Pfarrer hat kein Buch geschrieben. Er hatte den neuen Thriller »Auris« entdeckt, den Vincent Kliesch nach einer Idee von Sebastian Fitzek geschrieben und mit dem Titel »Auris« versehen hat. »Vielleicht lese ich das Buch einmal später«, sagte Pfarrer Auris und legte das Buch in die Reihe der ausgestellten Bücher zurück. Die unvorhergesehene Überraschung war gelungen.