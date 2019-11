Die Tanzgruppe »Let’s Fetz« jubelt, denn ihr Stuki ist soeben aus seiner engen Kiste gesprungen und hält sogleich eine Rede. Die karnevalslose Zeit dauerte diesmal 251 Tage. Der Beginn der närrischen Zeit wurde am Montagabend im Gasthof Zur Post gebührend gefeiert. Foto: Bernd Steinbacher

Von Bernd Steinbacher

Nun steht dem närrischen Treiben nichts mehr im Wege. Die Weiberfastnacht steht unter dem Motto: »Märchenwald im Karneval, die Frauen in Stukenbrock können das allemal«.

Foto: Bernd Steinbacher

»Wir freuen uns auf die fünfte Jahreszeit«, sagte Gaby Hoffmann am Abend zur Auftaktveranstaltung im Gasthof Zur Post. »Wie die letzten Jahre zuvor, begrüßt Euch das Organisations-Team der Weiberfastnacht heute zum letzten Mal.« Stukenbrock Helau, Weiberfastnacht Helau war danach am Abend mehrfach zu hören.

Weiberfastnacht wird in Stukenbrock am 20.02.2020 groß gefeiert. Die Frauen halten das für ein tolles Datum. Um ein bisschen Geld in die Kasse zu bekommen, verkauften sie zum Auftakt auch wieder ihre Pins »60 Jahre Weiberfastnacht«. Der Großteil der 2500 Stück ist verkauft, doch ein paar gibt es schon noch.

Tanzgarde erhält viel Beifall

Viel Beifall erhielt die Stukenbrocker Tanzgarde der TG Sende, die zu heißen Rhythmen schwungvolle Darbietungen bot. Es ging eng zu im geteilten Saal, doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. Die Besucher, es hätten durchaus mehr sein können, forderten eine Zugabe. Der Wunsch wurde sofort erfüllt. Für die Musik sorgte Daniel Pankoke vom Discoservice Pankoke.

Schließlich rollte die Kiste herein, in der das Maskottchen Stuki die karnevalslose Zeit verschläft. Diesmal waren es lange 251 Tage. Stuki freut sich natürlich aufs Feiern und betont: »Auf eure Kostüme zu Kinderkarneval und Weiberfastnacht bin ich schon ganz gespannt. Ich hoffe, ihr verkleidet euch alle – ob Kind, Frau oder Mann.«

Simon Oekenpöhler, Vorsitzender des Stukenbrocker Karnevalsvereins, wies auf den Termin des Kinderkarnevals hin. Es ist diesmal der 16. Februar 2020. Oekenpöhler kam nicht allein. Das neue Kinderprinzenpaar Charlotte Barth (9) und Phil Hegemann (10) bewältigte den ersten großen Auftritt nach der Proklamation mit Bravour. Ihren Amtsantritt am Montagnachmittag hatte der WDR sogar gefilmt.