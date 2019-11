Von Alexandra Wittke

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). »Demokratie lebt von der Vielfalt«: Die erste »KULT.woche der Vielfalt«, eine Kooperation der Stadt, der VHS und der Partnerschaft für Demokratie, startete am Montagabend mit der Theaterpremiere »Verlügt – einmal ans falsche Gleis gestellt, schon biste in der Unterwelt« des Drei-Schulen-Theaters.

»Wer Demokratie verschläft, wacht in der Diktatur auf« regte Bürgermeister Hubert Erichlandwehr zu Beginn der Auftaktveranstaltung die etwa 100 Besucher zu mehr Bewusstsein im Umgang mit Demokratie und ihren Werten an. Das Beispiel in Bielefeld am vergangenen Wochenende habe gezeigt, dass »der deutlich größere Teil derjenige ist, der für Demokratie einsteht.«

Bunt soll sie werden, die Woche, die ganz im Zeichen der Demokratie steht. Und vielfältig, wie Koordinatorin Jelena Jaissle betonte.

Stelen passen nicht ins Foyer

So vielfältig und bunt wie die Holzstelen, die zum Auftakt der Veranstaltungsreihe erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Unter fachlicher Anleitung konnten Interessierte, unter anderem beim Emsfest, Holzplatten farblich gestalten und so ihrer Sichtweise zum Thema Demokratie Ausdruck verleihen. Ursprünglich geplant war, die Holzstehlen als Blickfang fest im Foyer des Gymnasiums zu installieren. »Sie passen von der Höhe leider nicht in den Raum« begründet Christiane Vornholt, Fachbereichsleiterin Soziales bei der Stadtverwaltung, die Suche nach Alternativen.

Einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt hingegen hat das Drei-Schulen-Theater. Das offene Theaterprojekt richtet sich vorrangig an interessierte Jugendliche, die erste Erfahrungen auf der Bühne sammeln möchten und erarbeitet jährlich ein neues Stück. Die diesjährige Premiere bildete gleichzeitig den Auftakt zur »Kult.woche der Vielfalt«. »Verlügt – einmal ans falsche Gleis gestellt, schon biste in der Unterwelt« steht unter dem Leitthema »Lügen und Täuschen« und wurde von den Teilnehmern selbst gewählt und stellt sich der Frage, was wahr oder falsch ist.

Künstlerisch anspruchsvolles Thema

Angereichert durch persönliche Erfahrungen und Erlebnissen brachten Franka Fockel, Ricarda Knies, Liliana Benden, Charlotte Gunia, Annika Tönsmann, Mika Radke, Santos Strüwe, Mia Emily Glatt, Nelly Fuhrmann, Noemi Voss, Emily Heyen, Jana Gaschin, Michelle Dopheide, Thawinun Nopteepkangwan (Lhing), Efe Yasar und Lukas Schmale ein sehr persönliches, vor allem aber künstlerisch anspruchsvolles Thema auf die Bühne.

Unter der Anleitung der Theaterpädagogen Gaye Mutluay, Dominik Fockel und Canip Gündogdu hatten die Darsteller seit Ende Mai eigene Schreibaufträge entwickelt, in Lügen, Beichten und Geständnissen zusammengefasst und für die Bühne adaptiert. Zentrales Kernstück des Stücks ist die Frage, ob Beichten hilft.

Am heutigen Mittwoch stellt der WDR-Journalist und Philosoph Jürgen Wiebicke ab 19.30 Uhr im Foyer der Kreissparkasse, Kaunitzer Straße 24-28, »10 Regeln für Demokratie-Retter auf«. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.