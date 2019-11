Am 14. November 1959 haben Irmgard und Günter Brok, beide Schloß Holter, ihr eigenes Geschäft an der Bahnhofstraße eröffnet. Direkt neben ihrem Elternhaus. Ihr Mann war als Nähmaschinen-Mechaniker viel bei Kunden unterwegs, das Geschäft leitete sie. Der Standort an der Bahnhofstraße ist 60 Jahre lang geblieben. Größere Erweiterungen und Änderungen des Sortiments folgten. Bis 1967 war in der einen Hälfte die Drogerie Dirks. Danach benötigten Broks den Platz selbst. »Zu Beginn hatten wir ein breites Sortiment. Dazu gehörten neben Unterwäsche und Miedern, Bettwäsche, Kurzwaren, Kittel und Schürzen«, sagt Irmgard Brok. Sie erinnert sich gern an den Beginn, »auch wenn der nicht einfach war«.

Tochter Lilo Brok übernimmt das Geschäft 1984

1984 übernahm Tochter Lilo Brok das Geschäft. Zuvor hatte sie eine Ausbildung bei Wäsche Ebertz in Bielefeld absolviert, später die Textilfachschule in Nagold im Schwarzwald als Textilfachwirtin abgeschlossen und anschließend bei Opitz in Gütersloh gearbeitet. Die heute 64-Jährige hatte bei der Übernahme das Geschäft neu einrichten lassen. »Oberbekleidung und Herrensachen habe ich aus dem Sortiment genommen, mich auf Wäsche, Miederwaren und Bademoden für Damen und Herren spezialisiert«, betont Lilo Brok. Wobei 70 Prozent des Sortiments auf Damen und 30 Prozent auf die Herren entfallen.

»Bei Miederwaren ist die individuelle Beratung sehr wichtig. viele Frauen tragen die falsche BH-Größe – meistens zu klein.« Dank der guten Beratung, die Fachfrau hat den Blick für die richtige Größe, hat das Fachgeschäft viele Stammkunden. Das hilft, da wegen der vielen Bestellmöglichkeiten im Internet kleine Geschäfte zu kämpfen haben. Die Kunden kommen aus der Stadt, aus Hövelhof, Augustdorf und Verl, aus Sennestadt und zum Teil sogar aus Bielefeld.

Doch Lilo Brok trotz dem Trend durch Beratung und Qualität. »Wir setzen auf Markenware zum fairen Preis.« Im Internet sei das Angebot zu sehen, verkauft werde ausschließlich im Geschäft. Gefeiert wird das Jubiläum vom 14. bis 16. November. 20 Prozent Nachlass auf reguläre Ware gibt es und für Kunden ein Glas Sekt zur Begrüßung.