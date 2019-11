Am Bahnübergang Oerlinghauser Straße müssen Autofahrer oft Geduld aufbringen. Die Bahn sieht keine technischen Verbesserungsmöglichkeiten mehr, die Schließzeiten zu verkürzen. Die Stadt will die Ampelschaltungen prüfen. Foto: Monika Schönfeld

Von Bernd Steinbacher

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Aus Sicherheitsgründen und weil die Bahnübergänge so nah am Bahnhof und dicht beieinander liegen, lassen sich aus Sicht der Bahn die Schließzeiten der Schranken nicht weiter verkürzen.

»Wir werden das nicht lösen können«, sagte Stefan Brinkmann, Leiter Instandhaltung, am Dienstagabend während der Sitzung des Ordnungsausschusses. »Wir haben aufwendig geprüft. Es ist kein Fehler im System.« Zuvor hatte er die technischen Voraussetzungen beschrieben und erklärt, dass erst ein Signal »Freie Fahrt« gegeben werden kann, »wenn die Schranken waagerecht liegen«.

Berechnet werden die Schließzeiten der Schranken so, als ob ein Zug immer durchfahren und nicht halten würde. »Aus gesetzlichen Gründen darf ich nicht davon ausgehen, dass der Zug immer hält«, so Brinkmann.

Hans Mattevi, Leiter Regionalnetz Münster-Ostwestfalen der Deutschen Bahn, betonte dazu, dass es eine betriebliche Anweisung an den Fahrdienstleiter im Stellwerk Lage gibt, davon auszugehen, dass ein Halt erwartet wird. Ziel sei es, die Schließzeit zu verkürzen. Doch mehr gehe nicht. Signale zu versetzen, wie der Gutachter im Auftrag der Stadt vorgeschlagen hatte, sei nicht möglich.

»Falsche Annahme«

Er sei von einer falschen Annahme ausgegangen. Die Weisung, die Schrankenschließzeit möglichst kurz zu halten, gelte aber nur bei pünktlichen Zügen. Sei ein Zug verspätet, müsse die Abfahrt nach dem Halt so schnell wie möglich erfolgen. »Der Zug hat Vorrang«, sagt Mattevi.

CDU-Fraktionsvorsitzender Lars Pankoke wollte nicht so richtig glauben, dass ein Fahrdienstleiter einen Knopf drücken muss, um das Programm für Schranken und Signale in Gang zu setzen. »Da ist im System etwas falsch. Das muss doch über Schaltungen gehen.«

Verbesserungen

»Ein Computereinsatz bringt zeitlich das gleiche Ergebnis, er kürzt die Zeit nicht ein«, hielt Brinkmann dagegen. Und Mattevi sagte, er selbst sei unangekündigt im Führerstand mitgefahren. »Die Schließzeiten haben sich verbessert.« Er wandte sich gegen Vorwürfe, die Technik sei veraltet. Es handele sich um ein hochmodernes Stellwerk in Lage. Für eine regionale Strecke seien das modernste Verhältnisse. Er werbe um Verständnis, aber der Bahnhof Schloß Holte sei nun mal nicht der Münchner Hauptbahnhof.

Wie im April berichtet, haben sich die Schließzeiten tatsächlich verbessert. Das hat Pascal Lideck, zuständig für Verkehrsangelegenheiten bei der Stadtverwaltung, durch Messungen festgestellt.

Straße umbauen

Während der Sitzung sagte er, dass laut Bahn auf Seiten der Technik nichts mehr zu machen sei, er aber die bauliche Optimierung an den beiden Bahnübergängen Oerlinghauser Straße und Holter Straße für möglich halte. So sei zu prüfen, ob die Rechtsabbiegerspur auf der Bahnhofstraße in Richtung Oerlinghausen verlängert werden könnte. Dann werde durch wartende Fahrzeuge der Geradeausverkehr nicht behindert. Durch geänderte Ampelschaltungen könnten 6 beziehungsweise 17 Sekunden gewonnen werden. »Wir können den Verkehr nur besser verteilen«, sagte Pascal Lideck am Mittwoch auf Nachfrage. Laut Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat, sei durch Markierungsarbeiten auf der Sender Straße ein besseren Verkehrsfluss auf der Oerlinghauser Straße oder geradeaus in die Bahnhofstraße zu schaffen.

Je schneller, desto länger

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr wollte wissen, ob andere Fahrzeugtechnik nicht helfen könnte, das Problem zu entschärfen. Dazu Mattevi: Bei höheren Geschwindigkeiten gibt es längere Schließzeiten.«

Mozartweg

Gerhard Blumenthal (FDP) hakte wegen der langen Schließzeiten am Bahnübergang Mozartweg nach. Der sei doch nicht in Bahnhofsnähe. »Der Bahnübergang ist länger geschlossen« bestätigte Brinkmann. Das liege am kurzen Abstand, etwa 500 Meter zwischen den Bahnübergängen. Der Signalgeber, dass ein Zug kommt, befindet sich vor dem Bahnhof. »Auch hier gilt: Ein durchfahrender Zug muss möglich bleiben«, so der Bahnvertreter.