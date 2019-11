Sie packen alle an, damit der Weihnachtsmarkt in Stukenbrock wieder ein Erfolg wird. Als Schildträger in Einsatz (links) Markus Krogmeier und Henrik Thorwesten (rechts). Daniel Gerkens (Pressesprecher der Ortsgemeinschaft Stukenbrock, rechts) hat einen Überblick zum Programm gegeben. Verschiedene Gruppen treten auf, es gibt eine Kreativ- und Handwerksmeile. Foto: Bernd Steinbacher