Johann Hans (links) und Benjamin Althoff (rechts, beide in der Betreuung tätig) nahmen das Insektenhotel als Geschenk für die neue Einrichtung »Wohnen am Landerbach« entgegen. Überreicht wurde es im Auftrag der Gruppe Anders von Dieter (2. von links) und Barbara Rüterbories im Beisein von (vorn von links) Tochter Larissa Rüterbories, Stefanie Reker und Patrick Lehmann. Foto: Bernd Steinbacher

Von Bernd Steinbacher

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Bis zur offiziellen Einweihungsfeier ist es ein langer Weg gewesen, doch nun sind die letzten acht Bewohner in das neue Haus »Wohnen am Landerbach« am Habichtweg eingezogen.

Grund für alle Beteiligten, dies gebührend zu feiern. »Wir sind sehr froh, das die Einrichtung nun fertig gestellt und vollständig belegt ist«, sagte am Freitagnachmittag Christel Friedrichs, Geschäftsführerin der Flex Eingliederungshilfe gGmbH.

Das Tochterunternehmen der Diakonischen Stiftung Ummeln betreibt das »Wohnen am Landerbach«. In dem 1250 Quadratmeter großen Neubau leben sechszehn Menschen mit Behinderung in stationärer Betreuung. Weitere acht leben in angegliederten Appartements. und werden ambulant begleitet.

Ein Wasserschaden im Erdgeschoss hatte den Zeitplan durcheinander gebracht. So konnten nach den ersten sechszehn Bewohnern, die im April eingezogen waren, erst vor kurzem die weiteren acht einziehen.

Eine ganz wichtige Einrichtung für die Stadt

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr sagte, das Haus sei eine ganz wichtige Einrichtung für die Stadt und für seine Bewohner. Es sei viele Jahre lang ein Thema gewesen, wohnortnah betreutes Wohnen für junge Menschen mit Beeinträchtigungen zu schaffen. Er lobte Ursula Pankoke, Beauftragte für Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich mit großem Engagement für den Bau eines solchen Hauses eingesetzt hatte.

Ursula Pankoke dankte, sagte aber auch, dass auf dem langen Weg viele Steine hätten beseitigt werden müssen. Der Stadtrat habe zu Beginn keinen Bedarf gesehen. Das sei aber Schnee von gestern. Nun herrsche Freude über die sehnsüchtig erwartete Einrichtung.

Etwa 80 Gäste kamen zur Einweihungsfeier. Die Bewohner selbst, ihre Angehörigen, Vertreter der Stiftung Ummeln und des öffentlichen Lebens konnten sich nach dem offiziellen Teil, den Film anschauen, den die Elterninitiative über die Entstehung des Betreuten Wohnens am Habichtweg gedreht hat. Von den ersten Wünschen und der folgenden Bedarfsermittlung bis zur Einweihung sind etwa acht Jahre vergangen.

Die Einrichtung bietet Förder- und Trainingsangebote an, die auch von Menschen mit Behinderungen genutzt werden können, die nicht dort leben. Informationen dazu gibt es bei Maxi Fahrenberg, E-Mail m.fahrenberg.de.