Von Uschi Mickley

Unter dem Motto »Weltfrauen kochen miteinander – Ein orientalisches Kocherlebnis« hat die Gruppe »Weltfrauencafé Mondo Virinoj« in Kooperation mit der »Partnerschaft für Demokratie« zu dem Projekt eingeladen.

Fröhliche Stimmen dringen aus dem AWO-Raum in der Ursulaschule. Dort drängen sich die Teilnehmerinnen um eine lange Tischreihe. Sie kommen aus Syrien, Irak, Albanien, Ägypten, Russland und der Türkei. Gesprochen wird in einem Mix aus Deutsch, Englisch und arabischer Sprache. »Wir haben es geschafft«, ruft Zelije Ramadani, die vor mehr als 30 Jahren aus dem Kosovo emigrierte, ihren Mitstreiterinnen zu.

Ausgelassen trommeln einige von ihnen mit den Händen auf einen großen Kochtopf. Dabei tanzen sie und stimmen einen schrillen Gesang an, der an einem Indianertanz erinnert. Wenig später wird der Topf gestürzt und das dampfende Reisgericht Mendi verbreitet einen exotischen Duft. Beifall brandet auf. »Es ist schön zu sehen, wie begeistert die Frauen dabei sind«, sagt Flüchtlingssozialarbeiterin Lana Odeh und fügt hinzu: »Unser Ziel ist, dass sie sich unabhängig von ihrer Herkunft miteinander verständigen.«

Derweil werden allerlei Köstlichkeiten zubereitet. In der Fritteuse brutzeln Falafel, ein Auflauf mit frittiertem Fladenbrot wird in den Ofen geschoben. »Hier kann ich Spaß haben und andere Frauen kennen lernen«, sagt Rana Abd Alzahna, während sie den Reis mit Safran würzt. Die 37-jährige war vor 15 Monaten aus dem Irak geflüchtet. Am Ende sitzen Einheimische und Migrantinnen am reich gedeckten Tisch zusammen. Es wird gegessen, erzählt und viel gelacht. Auch Susanne Brückner-Wentzlaff, Fachkoordinatorin für Bildung bei der AWO, ist von der guten Stimmung angetan. »Die Vielfalt wird ohne Vorbehalte angenommen. Unter den Frauen gibt es eine große Vertrautheit, obwohl sich nicht alle untereinander kennen.«