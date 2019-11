Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Es glitzert und funkelt in den Stuben der Heimathäuser in Stukenbrock. Das besondere Angebot an Kunsthandwerk hat sich längst rumgesprochen. Bereits zur Eröffnung strömen die Besucher zur Adventsausstellung, die dort am Samstag und am Sonntag zu sehen war.

»Schön, dass Ihr das alles mit so viel Liebe macht. Wenn man nur nicht schon so viel hätte«, lacht Wilfried Janzen, während er nach Dekorativem für die Weihnachtszeit stöbert. »Man hat doch jedes Jahr wieder etwas zu verschenken«, entgegnet Ausstellerin Katharina Schlepper. Sie zeigt dem Besucher eine süße Geschenkidee – einen Schokoladen-Spender, in dem auch noch Platz für »ein Scheinchen« ist. Die Tochter der Hobbykünstlerin aus Schloß Holte-Stukenbrock ist für ihre erkrankte Mutter Martina eingesprungen und freut sich über den großen Zuspruch. Erstmalig stellt die junge Frau selbst gefertigte »Papierwerke mit Herzblut« aus. Vielfältig ist das Angebot an glitzernden in Handarbeit gefertigten Karten, Wellness-Boxen und anderen Geschenkideen.

Warmes für den Winter

Kunsthandwerkerin Tina Kissner und ihre Tochter Pauline sind mit ihren »Glückszwirn« ebenfalls zum ersten Mal dabei. »Die Leidenschaft für das Dekorieren daheim habe ich weiter entwickelt, so dass ich jetzt auch für andere Handwerkskunst herstelle«, sagt Tina Kissner. Neben handgearbeiteten Schlüsselanhängern und Kerzenhaltern aus Filz fertigt sie kleinen Täschchen für Notfalltabletten und näht Mützen und Warmes für den Winter.

Zu den Stammausstellerinnen gehört Christiane Thiesbrummel aus Gütersloh-Avenwedde, die sich mit »Filz-Art-Gefunkel« bereits zum sechsten Mal präsentiert. Aus Glasperlen kreiert sie mit viel Fingerspitzengefühl filigranen Modeschmuck. Bewundernde Blicke ziehen auch aus Filz gefertigte Adventskränze und Tannenbäume auf sich. »Upcyclingkunst« (Aufwertung) – so nennt sie weitere kreative Werke. So wurde eine alte Kuchengabel in einen versilberten Ring umgestaltet. Auch in der Remise wird derweil fleißig gewerkelt. Janina Schröder von der Biologischen Station Paderborn-Senne bastelt Vogelhäuser aus Holz, die schnell Abnehmer finden.

Die Adventsausstellung ist zugleich Saisonabschluss für die Heimathäuser des Heimat- und Verkehrsvereins.