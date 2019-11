Schloß Holte-Stukenbrock (WB/bs). Die CDU will ihre absolute Mehrheit verteidigen und stimmte sich schon mal auf den Kommunalwahlkampf ein. »Wir haben eine ganze Menge für die Stadt erreicht«, sagte Bürgermeister Hubert Erichlandwehr (CDU). Dass hier im Raum gleich vier Bürgermeister sind, »spricht für die Bedeutung der CDU in Schloß Holte-Stukenbrock«. Er lobte die Zusammenarbeit mit Partei und Fraktion.

Stadtverbandsvorsitzender Klaus Dirks zählte während der Mitgliederversammlung am Freitagabend im Schlosskrug Erfolge auf, betont, dass die CDU weiter verlässliche Politik machen und die Menschen und ihre Sorgen ernst nehmen will. Er kritisierte, dass die sachliche Auseinandersetzung immer schwieriger werde. Wer schreie, erhalte mehr Aufmerksamkeit. Das sei schade. Da wolle die CDU nicht mitmachen, sondern die »Probleme offen und sachlich ansprechen«.

Klaus Dirks wurde als CDU-Stadtverbandsvorsitzender wiedergewählt, ebenso sein Stellvertreter Maik Dück. Wolfgang Gerbig bleibt Schriftführer, neu ist Marcel Hassenewert als stellvertretender Schriftführer für Karin Rüterbories. Sie stellte sich nicht mehr zur Wahl.

Astrid Zellermann, bisher eine der Beisitzerinnen, wurde als Mitgliederbeauftrage in den geschäftsführenden Vorstand gewählt. Er ist damit von bisher vier auf fünf Mitglieder gewachsen.

Neue Beisitzer

Als neue Beisitzer gewählt wurden Peter Aschof und Markus Schulz, bestätigt wurden Michael Brechmann, Stefan Burckardt, Frank Dieckmann, Axel Dingenotto, Christian Hayk, Christine Lakämper, Gerd Müller und Jörg Schlafhorst. Die CDU hat in der Stadt 428 Mitglieder, 57 stimmberechtigte waren zur Versammlung anwesend.

Lars Pankoke, CDU-Fraktionsvorsitzender, sagte, Partei und Fraktion seien gut verzahnt und arbeiteten eng zusammen. Er empfinde Genugtuung, dass beim Ratsbürgerentscheid die Mehrheit für den Standort der Flüchtlingsunterkunft in Liemke gestimmt hat. Er habe sich persönlich angegriffen gefühlt, als der CDU während der kontroversen Diskussion um den Standort unchristliches Verhalten vorgeworfen wurde. Die CDU habe verlässliche Politik gemacht, da sie am Ratsbeschluss von 2016 festgehalten habe.

In Sachen Klimaschutz ist die Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen mit an vorderer Stelle, sagte Pankoke. Den Klimanotstand auszurufen, könne keine Lösung sein, »Bloße Symbolpolitik lehnen wir ab.« Es müssten weitere Maßnahmen folgen, wie der Radwegeausbau, das Anlegen weitere Blühwiesen, der Aufbau weiterer Photovoltaikanlagen und das Streben nach dem Umweltpreis European Energy Award in Gold.

Prominente Gäste

Pankoke plädierte für das Ausweisen von Gewerbeflächen, sieht die Stadt in Stukenbrock-Senne, dabei auf einem guten Weg«. Wichtig sei ebenfalls die eigene Wasserförderung durch die Stadtwerke als Daseinsfürsorge.

Als Gäste konnte die CDU den Präsidenten des NRW-Landtages und Landtagsabgeordneten André Kuper, den Kreisvorsitzenden Raphael Tigges und den ehemaligen Europaabgeordneten Elmar Brok begrüßen.