Von Alexandra Wittke

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Was genau ist eigentlich Demokratie? Und wo ist sie mir bisher begegnet? Antworten dazu lieferte das Demokratie-Labor im Evangelischen Jugendhaus. Wer Pauschalitäten suchte, war allerdings fehl am Platz.

Die Wahl des Klassensprechers in der Schule, Mitbestimmung bei familiären Freizeitaktivitäten: Demokratie ist alles andere als abstrakt. Und vor allem viel mehr als eine Verfassung und notwendige Gesetze. Regeln im Umgang mit- und untereinander, gegenseitige Rücksichtnahme etwa.

»Das, was der Einzelne mit Demokratie verbindet ist ein erster Schritt und heißt eben nicht, nur wählen zu gehen«, sagt Canip Gündogdu. Im Rahmen der »KULT.woche der Vielfalt« hat der Theaterpädagoge am Freitag in Zusammenarbeit mit dem evangelischen Jugendhaus einen Workshop angeboten, der die Augen öffnen und Aha-Effekte liefern soll. »Es ist spannend zu sehen, wie jeder sein Leben individuell demokratisch gestaltet.« Im Sportverein etwa, innerhalb der Familie oder im kulturellen Bereich.

Vier Stunden dauert diese Art Workshop normalerweise. Die Teilnehmer, ausnahmslos Jugendliche und junge Erwachsene, gestalten individuell und ohne Vorgaben ihre Vorstellung von Demokratie. Ganz ohne Regeln geht es trotzdem nicht. Als erstes wird eine Verfassung festgelegt, an die sich jeder halten muss. Danach geht es in Gruppen weiter. Lee-Anne und Carlotta malen einen Weg mit verschiedenen Stationen. Ein Buch symbolisiert die Schule, das Haus am Wegesrand die Familie. Was denn für sie Demokratie bedeute? »Das wir mitbestimmen dürfen«, kommt fast synchron. Und auch, dass Demokratie irgendwie jeden Tag da ist. Schon in der Schule.

Rollenspiel

Beim Rollenspiel ist dann auch eine Unterrichtsstunde Politik zentrales Thema. Jelena Jaissle, normalerweise Projektkoordinatorin »Demokratie leben« mimt eine Schülerin, an der das Thema vorbei zu gehen scheint. Ihre Mitschüler klären auf.

Die »KULT.woche der Vielfalt« als Gemeinschaftsprojekt unter dem Dach der Stadt hatte das Ziel, die Bürger zu mehr Demokratieverständnis anzuregen. Erna Dransfeld vom Kulturforum brachte es bereits in der Vorstellungsrunde auf den Punkt: »Bürger, das hat was mit bürgen zu tun. Bürgen für die Demokratie.

Das Fazit nach einer Woche Vielfalt: Positiv mit leichten Abzügen. »Die offenen Angebote, wie etwa das Drei-Schulen-Theater oder die Lesung mit WDR-Moderator Jürgen Wiebicke waren sehr gut besucht«, bilanziert Jaissle. Andere Angebote, vor allem diejenigen, bei denen Mitmachen angesagt war, eher spärlich. Der Workshop »Dabkeh-Tanz mit arabischer Volksmusik« etwa wurde aufgrund zu geringer Anmeldezahlen ganz abgesagt.

Für das kommende Jahr sei aber auf jeden Fall an eine Wiederholung gedacht, erklärte Jaissle weiter. Dann aber »wohl eher zeitlich entzerrt«. Jaissle vermutet, dass vor allem das straffe einwöchige Programm für eine streckenweise geringere Beteiligung verantwortlich war. »Wir sind hier eben nicht in Köln oder Berlin, wo so was funktioniert.«

Ein Kommentar von Alexandra Wittke

Viele Akteure, ein Ziel: mehr Demokratieverständnis. Dafür haben die vielfältigen Veranstalter einiges getan und viel Mühe und Zeit investiert. Dass die Beteiligung streckenweise gering ausfiel, muss sich dort keiner auf die Fahnen schreiben (lassen). Demokratie lebt von der Vielfalt. Und die endet eben manchmal dort, wo es unbequem wird. Um es mit den Worten des Bürgermeisters zu sagen: »Wer Demokratie verschläft, wacht in der Diktatur auf.« Klingt drastisch, stimmt. Man muss sich nicht gleich den Tausenden auf den Straßen Bielefelds anschließen. Es reicht schon, wenn man manchmal einfach nur die eigene Komfortzone verlässt.