Von Bernd Steinbacher

Im Lauf der Jahre hat sich die Brillenmode immer wieder sehr geändert. Die Technik für die Sehstärkenbestimmung natürlich auch. Geblieben ist, dass die Kunden eine umfassende Beratung wünschen, soll doch die Brille nicht nur dem besseren Sehen, sondern auch dem guten Aussehen dienen.

Das Familienunternehmen Stodiek kann in diesem Jahr auf das 50-jährige Bestehen schauen. Optiker- und Uhrmachermeister Siegfried Stodiek gründete es 1969. Das Geschäft befand sich jahrzehntelang an der Bahnhofstraße, bevor im Jahr 2012 der Umzug in den sanierten Bahnhof erfolgte. So hat sich an der Adresse zwar nur die Hausnummer geändert, doch »der Standort im Bahnhof ist sehr gut«, lobt Frank Stodiek auch das Umfeld. Das Ambiente des alten Gebäudes gefalle den Kunden.

Der Optikermeister hat das Geschäft 2002 von seinem Vater übernommen und weiterhin auf Qualität, verbunden mit moderner Technik gesetzt. Angeboten wird 3D-Augenmesstechnologie – das System sorgt mit seinen Tests in 3D-Umgebung für eine besonderes Seherlebnis. Die Sehstärkenbestimmung mit Hilfe dieser Technik bringt präzise Werte, vorbei sind die Zeiten des Sehzeichenprojektors.

Stodiek ist Spezialist für Gleisichtgläser, arbeitet mit der Firma Varilux, vor 60 Jahren Erfinder der Gleitsichtgläser, zusammen. »Wer Probleme mit seinen bisherigen Gleitsichtgläsern hat, dem können wir Lösungen anbieten«, verspricht er.