In ihren Händen hält sie eine von ihr gefertigte Tiara, einen Brautschmuck, der übersetzt auch gerne als römische Krone bezeichnet wird und der als Brautschmuck eigens für eine Kundin von ihr gefertigt wurde. Foto: Manuela Fortmeier

Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Der mit Wasser gefüllte Brunnen, in dem leere Austernschalen an karibische Meere erinnern, schmiegt sich perfekt in den Raum »Südsee« und das Ausstellungsthema ein.

Im 35. Jahr ihrer Selbstständigkeit ist es der Goldschmiedemeisterin Gudrun Baak in ihrer bereits 47. Weihnachtsausstellung, die sie unter das Motto »Zauberwelten« gestellt hat, gelungen, diese ideenreich, faszinierend und völlig neu zu kreieren.

Ein besonderer Blickfang ist die Gelbgoldscheibe des Anhängers, wie eine leuchtende Sonne mit großer Strahlkraft gearbeitet, die Wärme ausstrahlt und ein wohliges Gefühl verströmt. Darunter eine Silberplatte, die den Mond symbolisiert, gehalten von weißen Biwaperlstäbchen. Im Collier darin eingebettet ein gelber Saphir. Neben vielen anderen, einzigartigen Werkstücken fügt sich auch dieses in die außergewöhnliche Ausstellung ein.

Ein Jahr Vorbereitung

Ein Jahr lang hat Baak für ihr Motto »Zauberwelten« mit Leidenschaft ihre Ideen umgesetzt und Edelmetall, Perlen und Steine in anspruchsvoller Handwerksarbeit vereint. Mehr als drei Wochen Zeit hat sie in die Dekoration der Räume investiert. Dabei hat sich die 64-Jährige von den Phänomenen der Natur inspirieren lassen und durch die untergeordneten Themen »Winterlandschaft«, »Naturgewalten« die Magie der Theaterwelt« und »Südseezauber« ein einmaliges Ambiente erschaffen.

»Mir war es wichtig, die Menschen einzuladen, mit mir gemeinsam aus dem Alltag heraus in diese recht ungewöhnlichen Welten einzutauchen. Ich wollte meine Gäste teilhaben lassen an den Gedanken an Naturwunder und Schätze unterhalb der Erdoberfläche«, sagt Gudrun Baak.

Wer genau hinschaut, dem fällt auf, dass ihre Ausstellung bereits vor der Haustür mit der Winterlandschaft beginnt, die sich funkelnd im Eingangsbereich fortsetzt. Geschaffen aus künstlichen Eiszapfen, Frost überzogenen Hölzern, Eisschollen-Attrappen, die an Frost, zugefrorene Meere und Gletscher erinnern. Lichtquellen lassen »Eiskristalle« aus Glas wie Diamanten strahlen. »Es macht mir unsagbar viel Freude, auch bei der Dekoration ebenso ins Detail zu gehen, wie bei den Schmuckstücken selbst«, betont Gudrun Baak. »Meine Arbeit ist meine Leidenschaft, und ich brauche sie, wie die Luft zum Atmen.«

Die Tiefe und die Himmelsscheibe

Zu sehen ist in der Zauberwelt auch der Ring »Tiefe«, der das Aufbrechen der Erde widerspiegelt. Er ist aus geschwärztem, aufbrechendem Silber, mit eingefassten, kleinen Brillanten.

Viel bewundert wird auch der Anhänger, der den Titel »Himmelsscheibe« trägt. Eine in Gelbgold gefertigte Arbeit, mit einer Lapisscheibe, die Goldpartikel enthält und einen Saphir. Ihre Idee ist angelehnt an die legendäre, berühmte »Himmelscheibe von Nebra«, die nach ihrem Raub wieder zurückgekehrt ist ins Museum nach Halle an der Saale.

»Anders als bei Auftragsarbeiten kann ich mich bei meinen frei entworfenen Werkstücken gedanklich fallen lassen, um mich herum alles vergessen und mich fast grenzenlos von meiner Inspiration kreativ in meiner Arbeit treiben lassen«, sagt Baak. Mal zart, mal bizarr oder mit einer schlichten, eleganten Linienführung wird ihre Handwerkskunst in jedem Stück sichtbar.

»Hier fügt sich alles, und es ist jedes Jahr immer wieder spannend, die neuen Arbeiten in der besonderen Ausstellung zu besichtigen«, kommt Gisela Otto, die seit 35 Jahren fast jede Ausstellung besucht hat, ins Schwärmen und Staunen. Bis zum 23. Dezember ist die Ausstellung »Zauberwelten« geöffnet.