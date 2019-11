Von Manuela Fortmeier

An diesem Freitag feiert der Senior seinen 80. Geburtstag, und noch immer steckt er voller Ideen und Lebensfreude.

Durch seine Ortsverbundenheit, seinen Tatendrang und seine Nächstenliebe ist im Jahr 2001 die Stukenbrocker Ortsgemeinschaft entstanden, die im gleichen Jahr ein Blumenprojekt unter dem Motto: Stukenbrock soll schöner werden«, ins Leben gerufen hat, und durch die jährlich mehr als 1000 Geranien in Pflanzgefäßen die Stukenbrocker Straßen schmücken.

Viele Projekte angestoßen

Auf seine Initiative wurde das Kreuz neben dem ehemaligen Restaurant Telegraph restauriert, hat der Glockenturm vom damaligen Sozialwerk heute am Senioren-Centrum St. Johannes seinen Platz gefunden. Und auch dafür, dass der Johannes-Stiewe-Gedächtnisstein vor dem Heimathaus steht, hat sich Sander stark gemacht.

Viele Aktionen und Aktivitäten in der Stadt tragen seine Handschrift, oder wurden von ihm tatkräftig unterstützt. Sein größtes Projekt ist jedoch sicher der Aufbau der Fleischerei Sander mit ihren Filialen.

Lipper und Preußen

Als ältestes von sechs Kindern und als Sohn eines Hausmetzgers und einer Hausfrau erblickte Heinrich Sander am 22. November 1939 das Licht der Welt. Damals sei Stukenbrock noch in das Lipperland und Preußenland aufgeteilt gewesen. Hier muss Sander schmunzeln, wenn er an einen Spruch denkt, der auf einem Schild in der Nähe seines Elternhauses gestanden hat. »Die Lipper welche Ehr’, kriegen heut’ zwei Lipper mehr, hier an der Grenze, wird nicht nur gezecht, hier wird erst mal der Zoll geblecht.«

1954 die Lehre begonnen

Acht Jahre lang ist der Metzgermeister im Ruhestand in Stukenbrock zur Schule gegangen, bevor er 1954 seine Lehre zum Metzger im Hövelhofer Fleischereiunternehmen Epping begann. »Innerhalb meiner Ausbildung hatte ich eine 56-Stunden-Woche zu absolvieren. Ich habe bei freier Kost und Logis dafür insgesamt drei Mark Lohn erhalten,« blickt Sander zurück. Seine Meisterprüfung absolvierte er im Jahr 1962. »Damals habe ich mich mit Hilfe eines Berufsschullehrers für 390 D-Mark privat auf die Prüfung vorbereitet. Eine offizielle Meisterschule mit Kosten in Höhe von rund 5000 Mark hätte ich mir nicht leisten können«.

Nach der Ausbildung folgten Wanderjahre, die den jungen Fleischermeister ins Rheinland führten. Hier hat er an unterschiedlichen Orten gearbeitet und Erfahrung gesammelt.

Seine Ehefrau Anni, die ihm die drei Kinder Heinz, Andreas und Markus schenkte, heiratete der Stukenbrocker im Jahr 1966 zunächst standesamtlich. Ein Jahr später empfing das Paar in der St.-Johannes-Kirche den kirchlichen Segen.

Bereits am 5. März 1968 wagte Sander, der zehn Jahre als stellvertretender Prüfungsmeister der Fleischerinnung Gütersloh tätig war, die Selbstständigkeit. »Als das Haus und das Ladengeschäft fertig erbaut waren, haben wir unser Geschäft eröffnet. Meine Frau Anni hat damals eine Umschulung zur Fleischerei-Fachverkäuferin absolviert, um mich zu unterstützen.« Das Stammhaus, das heute durch Heinz Sander junior geleitet wird, wurde 1977 umgebaut und umfangreich durch vier weitere Fachgeschäfte erweitert. 1984 kam dann der große Aufbruch, die Produktionsstätte in Augustdorf die heute mit mehr als 80 Angestellten durch Sohn Andreas Sander geleitet wird, wurde gebaut.

Taschengeld mit Putzen

Schon früh, auch als Schüler, hat der zielstrebige Stukenbrocker kleine Nebentätigkeiten angenommen, um etwas Taschengeld zu verdienen. Mal bei einem Bauern auf dem Feld, aber auch bei einem alten, blinden Mann, für den er geputzt hat und den er »nie vergessen wird«. »Der alte, sehr penible Herr hatte drei Putztücher zum Fensterputzen. Mit einem musste ich den Staub abwischen, mit dem zweiten das Fenster reinigen und mit dem dritten das Fenster blitzeblank polieren,« erinnert sich Sander.

Nicht vergessen wird Sander auch die große 850-Jahr-Feier von Stukenbrock. »Wir haben zusammen sehr viel Arbeit in diese Veranstaltung investiert, aber es hat auch sehr viel Freude bereitet«.

Bereits seit sechzig Jahren und bis heute ist Sander bei den St.-Johannes-Schützen in Stukenbrock aktiv, regierte diese 1997 mit Ehefrau Anni als Regentenpaar. Für acht Jahre hatte er die Verantwortung als Zugführer der ersten Kompanie übernommen.

Seiner damaligen Idee ist es zu verdanken, dass das heutige Jugendorchester St. Johannes gegründet wurde, das aktuell sein 25-jähriges Bestehen feiert und dem Sander in den Anfangsjahren vorgestanden hat.

Vor zwei Jahren hat Heinrich Sander krankheitsbedingt den Ruhestand angetreten. Dennoch, das Nichtstun liegt dem Senior einfach nicht. »Ich habe mein Leben lang viel und gerne gearbeitet und bin mir immer treu geblieben. Das Wichtigste war und ist für mich, etwas, was ich begonnen habe, auch immer zu vollenden,« sagt Sander.

Wenn der Senior von seinen Kindern und sieben Enkelkindern erzählt, »die gerne zu Besuch kommen« bekommt er ein Leuchten in den Augen.

