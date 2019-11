Von Uschi Mickley

Genau zwei Minuten und 19 Sekunden dauert Abend für Abend sein ARD-Wetterbericht. Mehr als 90 Minuten hat der Diplom-Meteorologe seine Zuhörer mit viel Witz unterhalten, obwohl es um ein äußerst ernstes Thema ging. Die Bedrohung durch die Klimakrise ist auch in Schloß Holte-Stukenbrock ein zentrales Thema, mit dem sich die Kommunalpolitiker intensiv befassen.

Die Gespräche in der Aula am Gymnasium verstummen, als Bürgermeister Hubert Erichlandwehr den Referenten vorstellt. Zu Beginn erfahren die Zuhörer, dass Sven Plöger mit der Bahn aus Ulm angereist ist – mit Verspätung, was ihn nicht weiter verwundert. Gern sei er nach Schloß Holte-Stukenbrock gekommen, da er in Ostwestfalen-Lippe einige verwandtschaftliche Beziehungen habe.

Lawinen, Erdrutsche und Hochwasser sorgen derzeit in Österreich und Italien für Chaos. Hitzerekorde und Dürre im Sommer 2018 haben die Menschen aufgeschreckt. Das veranschaulicht der 52-jährige mit zahlreichen Grafiken, Statistiken und Satellitenbildern zum besseren Verständnis. Der Klimawandel ist derzeit ein hochaktuelles Thema, das für die Gesellschaft laut einer Umfrage zu den größten Ängsten zählt.

Das Klima, so Sven Plöger, habe sich schon immer geändert. Aber das, was 2018 und 2019 geschehen sei, habe es so noch nie gegeben: »Das Klima wird haptisch. Wir spüren die Dinge, die die Klimaforschung vor vielen Jahren vorhergesagt hat. Das ist der entscheidende Punkt. Daran sind wir weder schuld, noch gänzlich unschuldig.«

Noch sei es nicht zu spät, etwas für die Rettung der Welt zu unternehmen: »Wir haben noch 8 bis 15 Jahre Zeit, um etwas zu tun und fundamental umzusteuern«, ist er sich sicher. Aber mit den derzeitigen Maßnahmen könne nicht viel erreicht werden. »Was wir jetzt machen, muss die Jugend ausbaden«, warnt der Meteorologe.

Aus Plögers Sicht kann und sollte jeder Einzelne etwas für den Klimaschutz tun. Wozu brauche man in Deutschland einen SUV? »Wie viele Erdwälle gibt es auf deutschen Autobahnen? Mit Blick auf den explosionsartigen Anstieg der Weltbevölkerung vertritt er die Ansicht: »Wir brauchen eine gute, gesunde Entwicklungshilfepolitik und Bildung für die Menschen. Das ist ein großer Teil des Klimaschutzes.«

Stadt will den Klimaschutz voranbringen

Dass die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock den Klimaschutz voranbringen will, verdeutlicht eingangs auch Bürgermeister Hubert Erichlandwehr anhand von Zahlen und Vergleichen. Zu den geplanten Investitionen und Maßnahmen zählt er unter anderem die energetische Sanierung von Schulen, die Ausstattung von Schulgebäuden mit PV-Anlagen sowie die Anschaffung von E-Fahrzeugen.

Ausführlich informierte der Rathauschef anhand von Zahlen und Vergleichen über die aktuelle wirtschaftliche Lage der Stadt und gab einen Ausblick auf Pläne für das kommende Jahr.

Die Gäste sorgen beim Empfang im Foyer der Aula selbst für gute Stimmung. Ganz entgegen der allgemein eher düsteren Lage im Mittelstand kommen Selbstständige, Kommunalpolitiker und Mitarbeiter der Stadtverwaltung locker miteinander ins Gespräch. »Eine gute Gelegenheit, andere Unternehmer zu treffen und sich zu informieren«, meint Sebastian Stenglein, stellvertretender Fertigungsleiter bei der Firma HVV-Metallverarbeitung. »Sein Vater Hartwig hat ihn erstmals dazu verpflichtet, mitzukommen, damit er sich einen Eindruck verschaffen kann«, ulkt Christian Hayk, Vorsitzender des Energie- und Umweltausschusses.