Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Zu den Weihnachtsmärkten dieses Wochenende in Stukenbrock und am dritten Adventswochenende in Schloß Holte ist die Meinung der Bürger gefragt. Sie können einen von drei Sternen aussuchen, die sie als die schönste Weihnachtsbeleuchtung empfinden.

Es war finster in der vergangenen Vorweihnachtszeit. Vielen Bürgern ist es übel aufgestoßen, dass die Hauptverkehrsstraßen in Schloß Holte-Stukenbrock mit Ausnahme der Hauptstraße in Stukenbrock dunkel geblieben sind, während es bei den Nachbarkommunen funkelt, strahlt und glänzt. Heimeliges Licht in der schönsten Jahreszeit – das fällt unter Stadtmarketing. Und so hat Stadtmarketing-Beauftragte Imke Heidotting Angebote eingeholt und die Muster in der heißesten Sommerzeit präsentiert.

Die Angebote rangieren im Kostenrahmen zwischen 80.000 und 140.000 Euro. Das Auf- und Abhängen soll extern vergeben werden und schlägt mit Folgekosten in Höhe von 15.000 Euro jährlich zu Buche.

Nach der Abbildung der Weihnachtssterne, die an den Hauptverkehrsstraßen an den Straßenlaternen aufgehängt werden sollen, lässt sich aber schwer eine Entscheidung fällen. Die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses haben dann schon einige in Lebensgröße im Ratssaal gesehen. Aber auch hier zeigte sich, dass man sich täuschen kann. Mancher Stern strahlt zwar schön, macht aber unbeleuchtet nichts her. Tagsüber und nachts können die Bürger jetzt zu den Weihnachtsmärkten drei Sternen in ihrem »natürlichen Wirkungskreis« betrachten – an der Straße an Straßenpfählen. Und dann noch in der »richtigen« Jahreszeit. Schon die Fotos, die Imke Heidotting zur Verfügung gestellt hat, zeigen, dass die Wirkung zumindest tagsüber sehr unterschiedlich ist. Die Weihnachtsmarktbesucher können sich an den Marktwochenenden am Stand der Ortsgemeinschaften einen Stimmzettel holen und dann für Stern Nummer 1, 2 oder 3 abstimmen.