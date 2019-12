Das Konzert der Gruppe „Moop Mama“ in der Mamre-Patos Schule in Bethel in Bielefeld ist im vergangenen Jahr ein ein voller Erfolg gewesen. Jetzt treten sie erneut auf und wollen auf dem Festival die Besucher begeistern. Foto: Bernhard Pierel

Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Eingefleischte Festivalbesucher können sich an die besondere Atmosphäre auf dem Serengeti-Festival am Safariland erinnern. Nun bringen die Veranstalter in Kooperation der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ein neuartiges Festivalformat auf das Gelände am Mittweg. Vom 10. bis 12. Juli 2020 wird zum ersten Mal das Senne-Brass-Festival stattfinden. Weitere Bands sind jetzt bestätigt.