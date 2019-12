Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Die Stadt will mal einen anderen Weg gehen, den Bürgern den Haushaltsplanentwurf für 2020 vorzustellen. Alle Bürger sind diesen Samstag, 7. Dezember, ab 15 Uhr zur Baustellenbesichtigung an der Gesamtschule am Hallenbad eingeladen. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Parkplatz zwischen Hallenbad und Gesamtschule.