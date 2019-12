„Alles selbst gemacht und gebastelt“, heißt es bei Heike Berenspöhler und Melanie Krypzcyk am Stand der Kita St. Joseph. Es gibt Meisenknödel in Herzform, Lichterschalen und die beliebte „Liemker Marmelade“, die ganz früh ausverkauft ist.

Von Manuela Fortmeier

Liemker Weihnacht Fotostrecke

Foto: Manuela Fortmeier

Die Liemker Engel ohne Flügel können hervorragend organisieren, sind perfekte Gastgeber, sehr musikalisch und stellen als Gemeinschaft Großartiges auf die Beine. Dazu beigetragen hatte das von den Kindern eingeübte Krippenspiel. Himmlisch der Gesang, mit dem die Kinder der Kita St. Joseph und im Anschluss auch die Schulkinder der Michaelschule in der Kirche die Besucher erfreut haben. Seitdem wissen die Liemker und die vielen Besucher, warum die Kekse in Liemke immer so schnell verzehrt sind. „Die Keksmäuse sind es“, behaupten die Zweitklässler in ihrem Lied. Martina Strothmann und Leonie Steffens haben mit ihnen Krippenspiel und Lieder einstudiert. „Ich finde Musik im Alltag enorm wichtig und begrüße es, wenn Eltern ihre Kinder musikalisch fördern“, lobt Schulleiter Norman Nefiodow.

Auf dem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt wurden die Besucher von weiteren Engeln ohne Flügeln in Jeans, warmen Jacken und Mützen empfangen, die zu Glühwein, Punsch, frischen Waffeln, oder Köstlichkeiten vom Grill einladen und viel Gebasteltes im Angebot haben. „Die Liemker Weihnacht ist immer wieder schön“, sagen Klaus und Elisabeth Pähler. „So wie heute trifft man Bekannte, die man sonst nur selten sieht“, meint auch Christian Reinhold.

Der Wunschzettel ist weg

Während die Erwachsenen die Geselligkeit draußen oder in der gemütlichen Caféstube genießen, sind die Kinder beim Karussellfahren, Kinderschminken und bei den Bastelangeboten im Obergeschoss des Pfarrheimes in ihrem Element. Doch plötzlich haben es die kleinen Besucher der Liemker Weihnacht ganz eilig. Sie haben einen Einsatz. Beim Kasperletheater müssen sie Seppel (Heidemarie Poste) helfen, seinen Wunschzettel zu finden. Viel Spaß dabei haben sie. Der kluge, gut gelaunte Kasper (Angelika Krampe) findet natürlich schnell eine Lösung.

Nikolaus und sein Gehilfe sind da

Nach dem Programm ist das Organisationsteam des SCW Liemke, des Fördervereins der Michaelschule und der Kita St. Joseph mit vielen Helfern an den adventlich geschmückten und heimelig beleuchten Buden im Einsatz. Da, wo sich Glühweinduft mit dem von frisch gebackenen Waffeln, Pommes und Leckereien vom Grill vermischen. Maren Gerkens serviert herzhafte Reibeplätzchen.

Plötzlich bimmelt es in der Dunkelheit. Der heilige Nikolaus (Jonas Rennerich) kommt und wird von der Kinderschar begrüßt. Zu Fuß ist er gekommen, mit seinem Gehilfen (Annette Jürgens) und einem großen Bollerwagen, aus dem er Süßigkeiten hervorholt und die Kinder beschenkt. In Liemke sind die Engel ohne Flügel eben immer im Einsatz – nicht nur zur Weihnachtszeit.