Von Monika Schönfeld

Die Mutterpartei CDU unterstützt das Anliegen der jungen Menschen. „Sie bringen Schwung in die Politik. Wir haben die Ideen in einem Antrag an den Rat zusammengefasst“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Lars Pankoke.

Demolierte Fahrräder an den Ständern sind nicht vertrauenserweckend, meint Markus Schulz und fordert bessere Beleuchtung. Foto: Monika Schönfeld Demolierte Fahrräder an den Ständern sind nicht vertrauenserweckend, meint Markus Schulz und fordert bessere Beleuchtung. Foto: Monika Schönfeld

An sich sind das Bahnhofsgebäude, das der Stadt gehört, und der vor wenigen Jahren neu gestaltete Bahnsteig in Topform. Allerdings haben die Mitglieder der Jungen Union einige Verbesserungsvorschläge. „Einige Fahrradständer sind noch nicht beleuchtet“, so JU-Vorsitzender Maximilian Anselm. „Fahrräder sind demoliert und erwecken den Eindruck, dass man das Rad hier nicht sicher abstellen kann.“ Sei der Ständer beleuchtet, werden Diebe abgeschreckt. Gerade in den Abendstunden fühle man sich auch sicherer, wenn es Licht gebe. Für hilfreich hält die Junge Union Überwachungskameras an den Fahrradständern. „Wir möchten, dass die Stadt überprüft, ob das möglich ist.“

Pfützen-Piste

Gerade bei dem Wetter, das zurzeit herrscht, sieht man, dass sich Pfützen bilden. Vor allem auf der provisorischen Zufahrt zu den Extra-Parkplätzen auf der Wiese neben den regulären Parkplätzen. Mit sauberen Füßen komme man dort nicht vom Parkplatz. Die Junge Union schlägt vor, dort Rasengittersteine zu verlegen. Damit werde der Boden nicht versiegelt. Außerdem könnten zusätzliche Park-&-Ride-Parkplätze auf der Pollhanswiese angelegt werden, da der Platz nur kurze Zeit im Jahr mit dem Pollhansmarkt belegt sei.

Die provisorische Zufahrt zu den Extra-Parkplätzen ist eine Pfützen-Piste. Foto: Monika Schönfeld Die provisorische Zufahrt zu den Extra-Parkplätzen ist eine Pfützen-Piste. Foto: Monika Schönfeld

Wie am Rathaus wünscht sich die Junge Union auch auf dem Bahnhofsvorplatz Ladestationen für Elektroautos. Außerdem sind am Bahngleis nur zwei überdachte Wartezonen – auch die anderen Bänke sollten überdacht und mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. „Wir sind eine klimafreundliche Stadt und wollen das nach außen tragen. Die Stadt kann in diesem Sinne auf die Bahn einwirken, um das zu verwirklichen“, so Anselm, Dück und Schulz. Schloß Holte-Stukenbrock befinde sich zwischen den beiden Universitätsstädten Bielefeld und Paderborn und wolle sich dadurch profilieren, dass Studenten bequem pendeln können. Dafür müsse aber noch einiges getan werden.

Rundlinie verbindet Stadtteile

Der Antrag der Jungen Union wird flankiert von einem der CDU. Die will eine „Rundlinie“ prüfen lassen, damit eine Busfahrt von einem in den anderen Stadtteil auch ohne Umsteigen am Bahnhof möglich wird. Fahrzeiten könnten halbiert werden. Außerdem seien die Tarifsprünge der Sennebahn zwischen Schloß Holte-Stukenbrock und Sennestadt und Hövelriege extrem. Für Studenten mit Semesterticket sei der hohe Preis kein Thema, wohl aber für andere.

Wer weitere Ideen hat, kann mit der Jungen Union auf Facebook, Instagram oder über die Homepage in Verbindung treten.