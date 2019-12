Von Sophia Carl

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Ein Jahr hat Julia Carl in einem Township in Kapstadt verbracht. Dort arbeitete sie als Freiwillige in einer so genannten Preschool, also einer Vorschule. Am Sonntag hat sie im Pfarrer-Rüsing-Haus zum Kolpinggedenktag über ihre Erfahrungen während ihres Jahres in Südafrika berichtet.