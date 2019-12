Von Uschi Mickley

Durch die Auszeichnung wird die konzentrierte und beharrliche Arbeit an einer guten Qualität in der Kita gewürdigt. Von außen sieht alles aus wie immer: Spielende Kinder, arbeitende Erzieherinnen und jeden Tag ein buntes Programm. Wenn die Erzieherinnen allerdings ihr Qualitäts-Handbuch aufschlagen, wird deutlich, dass sich etwas verändert hat. Alle für die Kita relevanten Themen wurden schriftlich nieder gelegt.

Zufriedenheit am wichtigsten

Das Dokument dient den Kindertagesstätten zur Qualitätssicherung. Erika Hieronymus erklärt, was sich hinter den vielen Seiten verbirgt und warum die Zertifizierung so wichtig ist. „Die Zufriedenheit von Kindern und Eltern und ist das Wichtigste“, ist sie überzeugt. Auch für Neukollegen sei das Handbuch eine gute Hilfe. Ein wichtiger Punkt sei der Kinderschutz, der im Konzept fest verankert ist.

Beispielsweise haben die Mädchen und Jungen das Recht, sich während der Kinderkonferenzen zu beschweren. „Neben der täglichen Arbeit war der Aufwand schon enorm“, erinnert sich Erika Hieronymus an den Prozess, der sich zwar in den Ordnern niederschlägt, aber längst nicht abgeschlossen ist. „Zwischenzeitlich sind wir an Grenzen gestoßen, doch es hat sich gelohnt“, fügt sie hinzu.

Betty Jürgensmann, Leiterin des Versöhnungskindergartens, bestätigt: „Die Eltern standen von Beginn an hinter der Arbeit. Die Teilhabe von Eltern und Kindern wurde nicht nur schriftlich festgelegt, sondern auch in die Tat umgesetzt.“ Auf großen Bildern haben die Einrichtungen ihre Ziele mit biblischen Symbolen und den dazu gehörigen Beschreibungen verewigt.

Mit einem Audit abgeschlossen

Im Rahmen einer Feierstunde wurde das BETA-Siegel am 22. November in Gütersloh verliehen. Bis dahin war es ein weiter Weg. Von August 2015 bis November 2018 erfolgte die Arbeit für die Zertifizierung. Die Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder (BETA) verleiht das BETA-Siegel auf der Grundlage des „Bundesrahmenhandbuchs als Leitfaden für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems in evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder in Deutschland“. Ein Audit schloss den Qualifizierungs-Prozess ab.