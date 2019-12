Neben der Pflege der Gräber, der Suche nach Vermissten und der Umbettung von gefallenen Soldaten ist eine Hauptaufgabe des Volksbundes mittlerweile die Unterstützung von Workcamps im In- und Ausland sowie von Projekten im Rahmen der Friedenserziehung in Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten. Bei diesen internationalen Jugendbegegnungen stellte sich in der Vergangenheit oftmals heraus, dass die Wünsche und Visionen aber auch die Ängste und Sorgen der Teilnehmer trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft sehr ähnlich waren.

In diesem Jahr unterstützte Schützenkönigin Gabi Bonensteffen die Sammlung, als ein Sammler ausfiel. Insgesamt haben die 18 Sammler der St.-Johannes-Schützen im Alter von 20 bis 75 Jahren 3620,05 Euro in Stukenbrock gesammelt, um Begegnungen zwischen Jugendlichen zu ermöglichen. Die Schützen bedanken sich bei allen Spendern für die positive Resonanz und die hervorragende Unterstützung, die zu diesem guten Ergebnis beigetragen haben.