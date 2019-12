Von Monika Schönfeld

„In Großbritannien hat eine Studie gezeigt, dass sich 51 Prozent der Menschen im Alter ab 75 Jahren einsam fühlen. Und die einsamen Menschen werden eher krank, vor allem Herzerkrankungen, Depressionen und Demenz sind bei einsamen Menschen häufiger als bei Menschen, die Gesellschaft haben“, sagt Kosubek. In Großbritannien gebe es deshalb jetzt „Gesellschaft auf Rezept“. Damit es in Schloß Holte-Stukenbrock nicht so weit kommt, tritt die Senioren-Union mit einem Programm an, an dem sich jeder beteiligen kann, ob er oder sie CDU-Mitglied ist oder nicht.

Los geht das Programm am Dienstag, 21. Januar, ab 15 Uhr im Gasthof Zur Post an der Hauptstraße. Kriminalhauptkommissar Marco Hein berichtet, wie Menschen am Telefon betrogen werden und wie man sich davor schützt. „ Vorsicht Falle – Betrug am Telefon . Senioren mit Enkeltrick geködert“, heißt sein Vortrag. Der Eintritt ist frei.

Der Politische Aschermittwoch am 26. Februar befasst sich ab 11 Uhr im Holter Schlosskrug an der Schlossstraße mit der Mobilität der Zukunft . Selbstfahrende Autos, Roboter als Helfer im Haushalt und in der Pflege sind längst Wirklichkeit. Wer den Vortrag halten wird, ist noch nicht sicher, angefragt ist ein Vertreter des Verkehrsministeriums NRW. Der Eintritt ist frei.

Im März besucht die Senioren-Union das Deutsche Polizeimuseum in Salzkotten . Die Zahl der Teilnehmer ist auf 30 begrenzt. Am Dienstag, 24. März, heißt das Motto ab 14 Uhr „Polizei zum Anfassen“. Im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Salzkotten wird der ehemalige Polizeibeamte Felix Hoffmann Exponate der Polizeigeschichte erläutern. Im hauseigenen Bistro „Davidwache“ gibt es dann Kaffee und Kuchen, die im Eintrittspreis enthalten sind.

Zum Besuch des Radio- und Telefonmuseums im Verstärkeramt Rheda lädt die Senioren-Union für Dienstag, 28. April, ein. Abfahrt ist um 13 Uhr am Bahnhof in Fahrgemeinschaften. Die Führung übernimmt der Vorsitzende des Trägervereins, Reinhard Kügeler. Der Eintritt ist vor Ort zu bezahlen.

Das Jubiläum der Stadt – 50 Jahre Schloß Holte-Stukenbrock – ist am Donnerstag, 14. Mai, ab 16 Uhr das Thema im Gasthof Zur Post. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr skizziert Stationen der Stadt seit 1970 bis heute. Außerdem wird er auch ein bisschen Wahlkampf machen, da er am 13. September erneut als Bürgermeisterkandidat zur Wahl steht. Der Eintritt ist frei.

Zu einer Studienfahrt ins Braunkohlerevier Hambacher Forst und Garzweiler lädt die Senioren-Union für Dienstag, 23. Juni, ein. Die Höchstteilnehmerzahl ist 45. Der Tagebau wird von der RWE Power AG betrieben. Mit 1500 Beschäftigten ist es das größte Braunkohle-Revier im Rheinischen. Die Abfahrt ist um 6 Uhr am Bahnhof, um 6.10 Uhr am Kühlen Grund. In den Kosten sind Eintritt, Bus und Imbiss enthalten. Nach einer Einführung im Informationszentrum Garzweiler gibt es eine Fahrt durch den Tagebau und einen verlegten Ort.

Die Senioren-Union Schloß Holte-Stukenbrock hat 146 Mitglieder. Die Angebote werden durchschnittlich von 30 Teilnehmern besucht, der Neujahrsempfang (alle zwei Jahre) hatte dieses Jahr 110 Teilnehmer, die Fahren zwischen 40 und 50.

Anmeldungen sind möglich bei Klaus-Jürgen Streck unter der Telefonnummer 2276 oder der E-Mail-Adresse sk7k.streck@web.de .