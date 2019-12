Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Schneegestöber, Partystimmung und Freude pur: Kaum steht der Kinderentertainer „herrH“ im Ford Store Fiekens auf der Bühne, sind die Kinder beim Benefiz-Winter-Mitmachkonzert voll in ihrem Element. „Zimtsterne, Mandelkekse, Spekulatius und Spritzgebäck – ich will Kekse, Kekse, Kekse“ – damit singt sich „herrH“ in die Herzen der Kinder und Erwachsenen. Empathisch, humorvoll und mit vollem Körpereinsatz hat „herrH“, der eigentlich Simon Horn heißt, die 500 Besucher bestens unterhalten.