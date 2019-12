Klaus Fulland (rechts), Fahrradhändler in dritter Generation, hat seine Geschäfte in Schloß Holte-Stukenbrock und Hövelhof an Bastian Merkwitz verkauft. Der Schröder-Teams-Geschäftsführer will das Unternehmen als Mobilitätspartner positionieren. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Klaus Fulland verkauft seine Fahrradgeschäfte in Schloß Holte-Stukenbrock und Hövelhof zum 1. Januar an das Bielefelder Automobilunternehmen Schröder-Teams. Für die Kunden und Mitarbeiter bleibt alles beim Alten. Klaus Fulland und seine Frau Manuela (beide 61) bleiben noch ein Jahr lang beratend in den Geschäften, wollen sich aber mehr der Familie widmen.

Die Fahrrad-Manufaktur am Landerbach: Firmengründer Heinrich Fulland (mit Schürze) steht an der Tür. Foto: Archiv Fulland Die Fahrrad-Manufaktur am Landerbach: Firmengründer Heinrich Fulland (mit Schürze) steht an der Tür. Foto: Archiv Fulland

„Die Autobranche ist im Wandel, was Hersteller und Antriebe betrifft. Wir wollen für unsere Kunden Mobilitätspartner sein und haben uns überlegt, was wir ihnen noch bieten können. Da ein großes Thema das Fahrradleasing ist, bin ich auf Klaus Fulland zugegangen“, sagt Bastian Merkwitz, Geschäftsführer der Schröder-Team-Holding.

Zwei Familienunternehmen

Zu Schröder-Teams gehören Autohäuser mit den Marken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat und Hyundai. In Sennestadt sind es zwei Häuser (U15 im Preissegment unter 15.000 Euro und das Audi/VW-Pkw-Haus), VW-Nutzfahrzeuge in Brackwede, das VW-Pkw-Haus in Verl und das Autohaus auf dem ehemaligen Claas-Guss-Gelände in Bielefeld. Die Hälfte des Geländes (10.000 Quadratmeter) ist vermietet.

Immobilien und Waschstraßen gehören zum Schröder-Team-Portfolio. Das Unternehmen (heute 350 Mitarbeiter) ist 1960 von Herbert Schröder als Tankstelle mit angeschlossener Werkstatt im Bielefelder Stadtteil Sennestadt gegründet worden.

Im Juni hatte Bastian Merkwitz, der aus Schloß Holte-Stukenbrock stammt, Klaus Fulland gefragt, ob er seine Geschäfte verkaufen will. »Meine Kinder haben sich anders orientiert. Niclas (31) ist Maschinenbauingenieur, Elena (34) Industriekauffrau. Ich hatte ohnehin nicht vor, noch mit 70 im Laden zu stehen«, sagt Klaus Fulland. Im Oktober schlug er ein. Ein Schritt, der sich für ihn »fantastisch« anfühlt.

In der Übergangszeit werden Klaus Fulland und seine Frau Manuela zunächst noch stundenweise für das Unternehmen tätig bleiben. Die neun Mitarbeiter, vier in Schloß Holte und fünf in Hövelhof, bleiben an Bord und werden auf zehn verstärkt. »Wichtig für uns ist es, dass alle Mitarbeiter auch zukünftig die gewohnte Fulland-Qualität für den Kunden erbringen«, sagt Bastian Merkwitz.

Anlieferung und Montage bleibt vorerst am Landerbach in Sende, dort, wo 1890 Klaus Fullands Großvater das Unternehmen gegründet hat.

„Ich will mal wieder auf die Jagd gehen und angeln und mich meiner Lieblingsfrau widmen“, sagt Fulland. Sommerurlaub sei 45 Jahre lang ein Fremdwort für ihn gewesen.

„Außerdem wollen wir einiges am Hof machen, was liegengeblieben ist, und oben ausbauen“, sagt er. Dort zieht Tochter Elena mit ihrem Mann Martin und dessen Tochter Melina ein. Und seit sechs Wochen hat Klaus Fullands Frau Manuela den Status der Lieblingsfrau nicht mehr allein. Ganz vernarrt ist er in Enkelin Mariana.

Das Fahrradunternehmen Fulland

1890 hatte der Schmied Heinrich Fulland, der Großvater von Klaus Fulland, auf dem Hof der Familie am Landerbach in Sende angefangen, Fahrräder zu bauen. 1948 übernahm sein Sohn Heinrich. Auch er baute bis 1962 selbst Fahrräder unter dem Namen Freudenrad. In den 70er-Jahren stiegen dann dessen Söhne Heinrich und Klaus in die Branche ein. Klaus baute das Geschäft an der Holter Straße und eröffnete 2014 in Hövelhof eine Filiale. Klaus Fullands Bruder Heinrich verkaufte zunächst auf dem Hof in Sende Motorräder und Motorroller. Im Jahr 2000 eröffnete er ein Zweiradgeschäft in Verl. Seit 2011 ist auch die vierte Fulland-Generation selbstständig im Fahrradgeschäft: Henrich Fulland, Neffe von Klaus Fulland, betreibt in Gütersloh die Bikearena Fulland.