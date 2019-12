Der Schlüssel für einen guten Schulabschluss – und damit verbundene bessere Ausbildungs- und Berufsaussichten – liegt in der Beherrschung der Umgebungs- und Unterrichtssprache. Denn schulische Leistungen sind eng an sprachliche Kompetenzen gebunden.

Vielen Kindern und Jugendlichen fehlt es aufgrund von Zugehörigkeit zu sozial benachteiligten Schichten oder Migrationshintergrund an dieser Schlüsselqualifikation. Der frühzeitige Erwerb der deutschen Sprache sollte daher verstärkt gefördert werden, was bisher auch in vielen Kindertagesstätten und Grundschulen umgesetzt wird.

Allerdings mangelt es an kontinuierlichen Programmen zur Sprachförderung an den weiterführenden Schulen. Dort können Lehrer eine individuelle Sprachförderung aufgrund der Klassengröße nur selten leisten. Die Kinder gewinnen in der Sprachförderung nicht nur Kenntnisse der deutschen Sprache.

Es wird durch Trainings das Selbstbewusstsein vermittelt, die Sprache auch aktiv im Alltag, im Umgang mit anderen und im Unterricht einzusetzen.

„Wenn wir diese Schüler fördern können, haben wir Erfolg. Wir haben aus der Geschichte der Zuwanderungswelle der 60er- und 70er-Jahre gelernt. Es darf sich nicht wiederholen, dass teilweise die dritte Generation der deutschen Sprache nicht mächtig ist“, sagt Annegret Weber, stellvertretende Leierin der Volkshochschule. „Daher ist ein ergänzendes Angebot äußerst sinnvoll. Nicht zuletzt werden mit Hilfe der gezielten Sprachförderung auch Schlüsselkompetenzen für den Start in Ausbildung und Beruf vermittelt.“

In der Sprachförderung wird die deutsche Schriftsprache in einer Schreibwerkstatt trainiert, die mündliche Aussprache verbessert und die Lesekompetenz gefördert. Für einzelne Unterrichtsfächer werden den Schülern die Fachsprache und berufsbezogene Schlüsselqualifikationen vermittelt. Zur Zeit finden vier Kurse dieser Art statt, zwei in Harsewinkel und zwei in Schloß Holte-Stukenbrock – jeweils ein Kurs am Gymnasium und einer an der Gesamtschule.