Von Monika Schönfeld

Die Ortsgemeinschaft steht auch noch mit dem Rücken zur Wand. Denn offenbar sind die Anlieger in Bezug auf Abstände, die zu den Häusern eingehalten werden müssen, im Recht. „Der Weihnachtsmarkt ist von der Stadt genehmigt worden. Dann gehe ich doch davon aus, dass der Plan in Ordnung ist.“

Pascal Lideck, stellvertretender Leiter des städtischen Fachbereichs Ordnung, sagt, ihm selbst sei nicht bewusst gewesen, welche Abstände einzuhalten sind. „Wir haben den Weihnachtsmarkt in Schloß Holte als Stadt jahrelang selbst organisiert. Die Buden standen nicht anders als dieses Jahr.“ Mitarbeiter des Ordnungsamts hätten versucht, am Freitag die Wogen zu glätten. „Die Ortsgemeinschaft war kooperativ und hat einige Buden versetzt. Ich dachte, damit wäre der Streit auf dem Platz erledigt gewesen.“

Gerbig sagt, auch die anderen Veranstaltungen, die die Ortsgemeinschaft dieses Jahr auf dem Holter Kirchplatz angeboten habe, Summertime und vier Abendmärkte, seien nicht konfliktfrei über die Bühne gegangen. „Bei den Sommerveranstaltungen war die Musik zu laut, die Geräuschkulisse zu hoch, bei den Weihnachtsmärkten standen die Buden und Verkaufsstände zu dicht vor den Geschäften, der Blick auf die Geschäfte und der Ausblick sowie der Zugang waren beeinträchtigt. Gut, das könnte man so sehen. Aber für ein paar Stunden im Jahr?“

Wolfgang Gerbig sagt, der einzig gangbare Weg wäre, alle Geschäftsleute an einen runden Tisch zu holen, um festzulegen, was ein Kompromiss sein könnte, und den schriftlich zu fixieren. „Dann können wir gucken, was noch geht.“

Pascal Lideck hält dieses Angebot für außerordentlich kooperativ. „Es ist alles eine Sache der Kommunikation. Die Stadt ist sehr interessiert, an diesem runden Tisch mitzuwirken. Wir wollen schließlich, dass solch eine tolle Veranstaltung wie der Weihnachtsmarkt weitergeführt wird.“

Wolfgang Gerbig betont: „Wenn wir noch mal etwas machen, muss klar sein, dass wir nicht gegen geltendes Recht verstoßen.“ Er und sein Dutzend Mitstreiter, die alle ehrenamtlich, das heißt unentgeltlich arbeiten, hätten sich Beschimpfungen gefallen lassen müssen.

„Einige Geschäftsleute würden lieber wieder einen leeren, ruhigen Platz vor sich sehen. Das drückte sich in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt durch wüste Beschimpfungen, Hausverbote und Klageandrohung mit Schadenersatzforderungen aus. Uns wird vorgeworfen, unsere Veranstaltungen rücksichtslos durchzuziehen, um uns die Taschen voll zu machen. Hier hat ein Geschäftsmann nicht einmal verstanden, was ein Ehrenamt ist und dass in solchen Funktionen kein Geld zu verdienen ist. Was wir uns haben gefallen lassen müssen, ist unerträglich. Eine bodenlose Unverschämtheit.“

Seines Erachtens sind hier Grenzen überschritten worden. „Ich hätte nie gedacht, dass ich für einen gemeinnützigen Verein einmal eine Rechtsschutzversicherung abschließen muss.“

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Sie mühen sich unentgeltlich ab, opfern jede Menge Freizeit dafür, um dem Ort Leben einzuhauchen und den Menschen eine Freude zu machen – und ernten dann Vorwürfe und Anfeindungen. Da überlegt man sich, ob dieser Einsatz überhaupt lohnt. Ja, er lohnt sich. Die Menschen, die beim Weihnachtsmarkt waren, fanden ihn toll, allein 2000 waren am Sonntag zum Singen auf dem Platz. Das ist deutlich. Aber ja: Gewürdigt wird der Einsatz viel zu wenig. Die Bürger nehmen es als selbstverständlich hin und finden immer noch ein Haar in der Suppe. Die Ortsgemeinschaft braucht Unterstützung – auch von der Stadt, selbst wenn die sich zurückgezogen hat.

Das ist ein Hilferuf. Wird er nicht gehört, ist’s aus mit Märkten und Summertime.