Von Manuela Fortmeier

„Wir möchten mit unserem Konzert dazu beizutragen, aus den Wochen vor Weihnachten eine besinnliche Zeit des Wartens und der Vorfreude werden zu lassen“, begrüßt Mersch die Konzertbesucher in der voll besetzten Kirche. Zu einem fast zweistündigen Hochgenuss wird das Adventskonzert durch den die Herzen berührenden Gesang. Chorleiter Dominik Mersch am Klavier, Anno Ottenströer an der Kirchenorgel, Gerold Kukulenz am Kontrabass, Barney Bürger am Schlagzeug, Florian Erichsmeier an der Gitarren und Tenor Catalin Balan an der Panflöte lassen aufhorchen.

Der aus dem Jahr 1939 stammende, von Mersch neu arrangierte Konzertauftakt „Die Nacht ist vorgedrungen“ begeistert. Ergreifend das Gitarrensolo „Lùltimo Caffé“, einfühlsam dargeboten von Florian Erichsmeier auf der Konzertgitarre. Gleich zwei Mal nutzt Organist Anno Ottenströer in seinem Orgelsolo die oft gelobte Akustik des Gotteshauses. Immer wieder lassen er und die Instrumentalisten das Zusammenspiel zu einem außergewöhnlichen Musikerlebnis werden.

„Noch besser als nur hörend lässt man sich aktiv singend in Stimmung versetzen“, lassen sich die Konzertbesucher gerne bei dem Kanon „Mache dich auf und werde Licht“, aber auch bei den Liedern „Wir ziehen vor die Tore“ und bei den Klassikern „Oh Tannenbaum“ und „Tochter Zion“ zum Mitsingen einladen.

In seiner lebhaften Moderation wusste Dominik Mersch Interessantes über das musikalische Werk „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ zu berichten, dessen Melodie ihren Ursprung in einem französischen Volkslied hat. „Das Konzert war wieder einmal etwas ganz besonders Großartiges“, lobt eine Besucherin. Manfred Robrecht las eine besinnliche Weihnachtsgeschichte.

Die Erlöse des Konzertes kommen einem Musikprojekt für bedürftige Kinder in Venezuela zugute.