Landwirte aus Schloß Holte-Stukenbrock haben am Mittwochnachmittag eine Traktor-Demonstration an der A33 organisiert. Damit wollen sie ihre niederländischen Kollegen unterstützen, die gegen die Agrarpolitik protestieren, und auf ihre eigene Situation hinweisen. Foto: Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock /Espelkamp (WB/ms/ret). Landwirte aus den Kreisgebieten Gütersloh haben am Mittwoch Solidarität mit ihren demonstrierenden niederländischen Kollegen bekundet. In Schloß Holte-Stukenbrock und Espelkamp haben sie „Schlepper-Flashmobs“ organisiert.

26 Landwirte haben sich am späten Mittwochnachmittag in Schloß Holte-Stukenbrock mit Treckern und Baggern an der A33-Ausfahrt in Stukenbrock-Senne und entlang der Kaunitzer Straße aufgestellt. „Wir wollen zeigen, dass wir noch da sind“, sagt der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes, Jörg Dreischalück. Er befürchte, dass das nicht mehr lange so der sein werde. „Düngeverordnung und Agrarpaket – wir werden immer mehr in unserem Handeln eingeschränkt. Das wird ein großes Höfesterben geben.“

Bundesweit solidarisieren sich Landwirte mit holländischen Kollegen

Bundesweit erklären sich die Landwirte durch die Traktor-Demo solidarisch mit Bauern-Protesten in den Niederlanden, die sich gegen die aktuelle Agrarpolitik richten. Die Lampen an Traktoren und anderen Fahrzeugen blinkten am Mittwoch überall eine halbe Stunde lang.

„Investitionen ins Tierwohl können wir nur tätigen, wenn wir faire Preise für Lebensmittel erhalten, die wir erzeugen.“ Die Landwirte meinen, die Bundesregierung boxe das Agrarpaket durch. „Wir sind gut ausgebildete Leute, nicht die Deppen der Nation, die sich alles gefallen lassen.“

Auch im Kreis Minden Lübbecke hatten Landwirte für Mittwoch zwischen 16 und 17 Uhr, einen „Schlepper-Flashmob“ angekündigt. Die Bauern wollten entlang der L770, B65 und B239 mit ihren Traktoren präsent sein. Auch in Espelkamp auf dem Wilhelm-Kern-Platz sollten sich Schlepper zum Flashmob versammeln.