Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Das Ergebnis ist eindeutig: Die Besucher der beiden Weihnachtsmärkte in Stukenbrock und Schloß Holte finden mit überragender Mehrheit den Stern Nummer 2 als am besten geeignet für die künftige Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt.

Die Bürger hatten die Möglichkeit, zu beiden Weihnachtsmärkten per Stimmzettel abzustimmen. 846 Bürger haben sich beteiligt, 740 davon stimmten für Stern 2, der auch tagsüber etwas hermacht, weil er einen grünen Kranz hat. Damit vereinte der Stern 87,47 Prozent der Stimmen. Stern 1 bekam insgesamt 47 Stimmen, Stern 3 noch 59, bleiben damit im einstelligen Prozentbereich.

In Stukenbrock haben am ersten Adventswochenende 358 Bürger abgestimmt, in Schloß Holte am dritten Adventswochenende 488. Der Schloß Holter Weihnachtsmarkt war einen Tag länger.

Stadtmarketing-Beauftragte Imke Heidotting hatte zu beiden Märkten die drei Sterne aufhängen lassen, damit die Bürger die Wirkung tagsüber, aber auch in der Dunkelheit beleuchtet beurteilen konnten.