Der Verein „Achtung für Tiere“ hat zum Pollhansmarkt an zwei Tagen am Ponykarussell demonstriert. Foto: Monika Schönfeld

Die jetzige Begründung zielt auf die Gefährdungen für Menschen ab. An sich ist die Zulassung von Bewerbern für den Pollhansmarkt ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Allerdings hat sich mit Ratsbeschluss vom 9. Oktober 2018 der Rat für die Angelegenheit „Ponykarussell“ für zuständig erklärt und die Anregung zur Beratung in den Ordnungsausschuss verwiesen. Das hat der Rat jetzt auch mit dem neuen Antrag getan.

Der Antragsteller begründet den erneuten Vorstoß mit dem Bericht des Vereins „Achtung für Tiere“, der an zwei Tagen während des Pollhansmarktes in Pferdekostümen gegen den Einsatz von Tieren auf dem Jahrmarkt demonstriert hat. In seinem Bericht vom 11. November konstatiert der Verein, dass von den Tieren eine Gefahr für die Kinder ausgehe. „Ein Pony schlug aus, es wurde von dem eng hinter und neben ihm gehenden Tier bedrängt. Ein Schimmel stieg, das Kind oben drauf kippte herunter, wurde von jemandem gegriffen und weinte laut. Das Pferd versuchte zu flüchten, zog einen Menschen mit sich, wurde dann doch festgehalten, drehte sich und wurde entfernt“, so die Vorsitzende des Vereins „Achtung für Tiere“, Astrid Reinke. „Wenn Pferde mit dem Kopf schlagen, beißen wollen, steigen und ausschlagen, dann spricht das mindestens für starkes Unwohlsein, Angst oder großen Stress, nicht für eine gute Mensch-Tier-Beziehung.“

Sie sagt, dass der Kreis Gütersloh sich nicht einmal mit dem einfachen Wechsel der Gehrichtung für die Ponys durchgesetzt habe, offenbare die Hilflosigkeit der Amtstierärzte. „Unsere Fragen nach eingehenden Untersuchungen, Blut- und bildgebender Diagnostik, wie viel Zeit für jedes Tier aufgewendet wird, ob auf Schmerz- oder Beruhigungsmittel untersucht wird, wurden nicht beantwortet.“