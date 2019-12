Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock(WB). Ein musikalischer Hochgenuss, stehende Ovationen, Zugabe-Rufe und viel Raum für Gefühle und Besinnlichkeit: Nicht enden wollender Applaus in der voll besetzten St.-Johannes-Pfarrkirche Stukenbrock drückt am vierten Adventssonntag die Freude und Begeisterung der Konzertbesucher beim Weihnachtskonzert des St.-Johannes-Blasorchesters Stukenbrock aus.

Konzert des St.-Johannes-Blasorchesters Stukenbrock Fotostrecke

Foto: Manuela Fortmeier

„Das Konzert hatte tolle Arrangements, die Darbietung aller Beteiligten war grandios. Schöner hätte es nicht sein können“, loben Bärbel und Lothar Panhorst aus Herford das Erlebnis.

Zwei Tage vor dem Weihnachtsfest überbringen die Musiker unter der Leitung von Zbigniew Watorowski, den alle nur liebevoll „Jack“ nennen, den Besuchern in ihrem Konzert ein vorweihnachtliches Geschenk in Noten. Gut 90 Minuten lassen sie ihre Instrumente mal leise oder schmissig erklingen. Zum ersten Mal spielen „die Neuen“, Natascha Fulland (20), Marie Brock (13) und Massimo Schallück (11), der „schon etwas aufgeregt ist,“ beim Konzert mit.

Vielversprechend ist der mit einem Trommelwirbel beginnende Konzertauftakt mit „Vivaldis Winter“ und das darauf folgende getragene „Ich steh an Deiner Krippe hier“. Im ansprechenden Gewand erklingt das „Halleluja“ des Songwriters und Sängers Leonhard Cohen. Es verbindet beeindruckende Instrumentalmusik, in der auch die Klarinetten mit einem Registersolo brillieren, mit großen Emotionen.

Mit großem Zwischenapplaus werden die Leistungen der Aktiven in „Küss mich, halt mich, lieb mich“ belohnt, mit dem Schlagersängerin Ella Endlich im Jahr 2009 nach der Melodie aus dem Film „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ große Erfolge feierte.

Dass Blasmusiker auch wunderbar mit moderner Liedliteratur überzeugen können, wird dabei nicht nur in der „Christmas Pop Collection“, in die sich die Songs „Stille Nacht, Heilige Nacht“, „Oh Tannenbaum“ „Jingle Bells“ und Joy to the world“ einbetten, sondern auch in der hervorragenden Interpretation des spanischen Weihnachtsliedes “Feliz Navidad”.

Nur zu gerne stimmt das Publikum gesanglich beim weihnachtlichen Potpourri aus den Klassikern „Alle Jahre wieder“, „Zu Bethlehem geboren“ und „Ihr Kinderlein kommet“ ein.

Reichlich Potential zum Schmunzeln hat die heitere Geschichte über lustige Weihnachtsvorbereitungen in einer Familie. Verena Pauleickhoff macht damit deutlich, dass Weihnachten nicht unbedingt perfekt sein muss, um fröhliche Festtage zu verbringen.

Nachdenklich stimmt die Geschichte, die Massimo Schalück und Florian Erichsmeier vortragen. Puppe Annabell und Bär Ladislav werden im Weihnachtsgeschäft nicht gekauft und erst vom Weihnachtsmann in letzter Minute aus den Regalen gerettet.

Mitreißende Momente dürfen die Zuhörer in „The Magic of Christmas“ genießen. Blechinstrumente, Triangel, Flöten und das Schlagzeug präsentieren den musikalischen Zauber der Weihnacht.

Symbolisch für das Jubiläumsjahr beschenkte Heinrich Sander, der vor 25 Jahren die Idee zur Orchestergründung hatte, die Besucher mit 25 Weihnachtssternen, die den Gang in der Kirche zieren.

Zum Konzertschluss ist es nicht nur der Schokoladenlolly, der aus der Reverstasche von Jack in die Hände einer kleinen Konzertbesucherin wandert, sondern die Hymne „Tochter Zion“, die das Orchester als Zugabe schmettert. Der fulminante Beifall und der gesellige Ausklang mit Kinderpunsch und Glühwein vor der Kirche lassen den Nachmittag nachklingen.