Pater Giberto C. Salares führt nach dem Tod von Pater Juan Markievicz mit dem Vorstand der argentinischen Stiftung die Arbeit in der Villa Caballo weiter. Hier besucht er Donna Betty in der Suppenküche. „Für mich ist Betty eine Heilige“, sagt Kathrin Grauthoff. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Villa Cabello ist Familiensache. „Man sieht und spürt die Hilfe vor Ort. Ein Besuch dort erdet.“ Das sagt Kathrin Grauthoff (28). Sie engagiert sich in dritter Generation für das Projekt in Argentinien, das Pfarrer Bernhard Hamich 2007 in eine Stiftung münden ließ.

Josef und Ursula Grauthoff engagieren sich seit Jahren für das Missionsprojekt Villa Cabello in Argentinien – gemeinsam mit dem Stiftungsvorstand, dem ehemaligen Pfarrer von St. Johannes Baptist, Bernhard Hamich. Hier zeigen sie die Luftpostbriefe, mit denen sie die Spender informieren. Foto: Monika Schönfeld Josef und Ursula Grauthoff engagieren sich seit Jahren für das Missionsprojekt Villa Cabello in Argentinien – gemeinsam mit dem Stiftungsvorstand, dem ehemaligen Pfarrer von St. Johannes Baptist, Bernhard Hamich. Hier zeigen sie die Luftpostbriefe, mit denen sie die Spender informieren. Foto: Monika Schönfeld

Kathrin Grauthoff war als Missionarin auf Zeit 2010/11 in Argentinien, ihr Bruder Norbert 2007/2008. Vater Josef Grauthoff (67) ist Kuratoriumsmitglied der Stiftung. Sein Onkel Bernhard Grauthoff war 1938 als Steyler Missionar nach Argentinien ausgewandert und hat das in den 1970er-Jahren gegründete Projekt von Pater Juan Markievicz unterstützt.

Kathrin Grauthoff hat in der Schule Spanisch gewählt, um sich in Argentinien verständigen zu können, aber auch um die Weihnachtsbriefe zu übersetzen, die an die Spender gehen. Sie hat in der Villa Cabello gearbeitet. „Der Pater ist um 6 Uhr morgens auf den Markt gegangen, um Fleisch, Obst, Gemüse und Brot von den Bäckereien zu sammeln. Er bekam alles, was nicht mehr verkauft werden konnte.“

Stiftung bezahlt das Schulgeld

Die Villa Cabello, das ist vor allem ein Schulprojekt. Denn Bildung ist die Grundlage für einen Beruf, mit dem man eine Familie ernähren kann. Die Stiftung Villa Cabello bezahlt für 400 Kinder, die sich das nicht leisten können, das Schulgeld. Denn immer noch leben hier Familien in Armut.

Pfarrer Bernhard Hamich zu Besuch in Argentinien. Er ist Gründer und Vorstand der deutschen Stiftung Villa Cabello. Pfarrer Bernhard Hamich zu Besuch in Argentinien. Er ist Gründer und Vorstand der deutschen Stiftung Villa Cabello.

Kathrin Grauthoff hat deshalb in ihrer freien Zeit während ihres Jahrs in Argentinien in der Suppenküche gearbeitet, die für die Ärmsten kocht. „Ich habe dort Betty kennengelernt. Sie ist für mich eine Heilige. Die Frau lebt von der Freude, die sie bereitet. Wenn das Essen nicht reicht, gibt sie ihr eigenes an die Kinder. Sie kocht und backt ohne finanzielle Gegenleistung, obwohl sie selbst kaum etwas hat.“

Kathrins Mutter Ursula Grauthoff (57) war 1986 das erste Mal in der Villa Cabello. „Es war eine verspätete Hochzeitsreise. Seitdem lacht mein Herz, wenn ich Villa Cabello höre“, sagt sie, kann aber die Faszination nicht erklären. Ihre Tochter meint, es sei das Charisma des 2016 gestorbenen Paters Juan Markievicz gewesen. „Der hatte Feuer in den Augen. Ein tatkräftiger Mann, der glaubte, was er sagte. Wie der mit den Kindern umging, war ergreifend. Das, was die Kinder abends nach dem Gottesdienst bekamen, war für viele die erste Mahlzeit des Tages.“

Dies ist eine der neuen Hütten, die im inzwischen zum Stadtteil gewordenen Projekt Villa Cabello entstehen. Dies ist eine der neuen Hütten, die im inzwischen zum Stadtteil gewordenen Projekt Villa Cabello entstehen.

1980 war Josef Grauthoff das erste Mal dort, 1982 gemeinsam mit dem Stukenbrocker Pfarrer Walter Peters und mit dem Lehrer Engelbert Kruse. Der spätere Nachfolger in St. Johannes Baptist, Pfarrer Bernhard Hamich, gründete die deutsche Stiftung.

Spenden aus St. Johannes Baptist

Zum Adventsauftakt geht das Spendengeld aus der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Baptist regelmäßig an das Missionsprojekt „Villa Cabello“. Ursula Grauthoff bestückt den Missionsbasar, die Krippenausstellung von Roswitha und Manfred Robrecht trägt ihren Anteil dazu bei wie auch die Stände der katholischen Frauengemeinschaft und der Weihnachtsflohmarkt von Christiane Robrecht.

„Villa Cabello“ betreibt inzwischen 13 Schulen für Kinder vom Kindergartenalter bis zum Abitur – nicht nur am Rande der Hauptstadt Posadas in der Provinz Misiones, sondern auch auf dem Lande. Inzwischen ist aus dem Missionsprojekt, das mit 100 Familien begann, ein eigener Stadtteil gewachsen, der inzwischen 100.000 Einwohner hat.

Villa Cabello

Villa Cabello heißt „Haarsiedlung“. Den Namen hat Juan Markievicz der Siedlung gegeben. Er beruht darauf, dass Schwester Franziska Hohenwieser, Ordensfrau im Christkönig-Institut in Meitingen, dem befreundeten Steyer Missionar und seiner neuen Gemeinde helfen wollte und anfing, Spenden zu sammeln. Sie kam auf die Idee, nach „alten Zöpfen“ zu fragen, die sie dann an eine Perückenfabrik verkaufte. Über drei Jahrzehnte hat sie die gespendeten Haare verkauft. Damit legte sie den finanziellen Grundstein für „ein Dorf voller Wunder“. Die Schwester hat über Jahre Kontakt zu den deutschen Spendern gehalten und sie regelmäßig über die Entwicklungen informiert. 2007 konnte sie nicht mehr weitermachen, so dass Bernhard Hamich und Josef Grauthoff das übernahmen.