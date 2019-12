Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Der Sportverein Schwarz-Weiß Sende trauert um sein langjähriges Vorstandsmitglied, Jugendleiter und Schiedsrichter Hermann Dresselhaus. Hermann Dresselhaus verstarb am 23. Dezember nach langer und schwerer Krankheit im Alter von nur 63 Jahren. Er wird am Donnerstag, 2. Januar, auf dem St.- Heinrich-Friedhof in Sende beerdigt. Die Trauerfeier beginnt um 11 Uhr.