Axel Bohnensteffen aus Schloß Holte-Stukenbrock und Michael Thiesbrummel aus Verl haben sich zu einer GbR für dieses Projekt zusammen getan. Natur-Haus-hoch-2 heißt die Gesellschaft. Das „hoch 2“ trifft es mehrfach: „Wir bauen zweigeschossige Häuser, wir sind zwei Gesellschafter und wir bewegen uns am liebsten auf zwei Rädern“, sagt Axel Bohnensteffen, der ursprünglich Textilingenieur ist. In Michael Thiesbrummel, Zimmerermeister und seit 20 Jahren in Verl mit dem Unternehmen Holzbau Thiesbrummel selbstständig, hat er einen Partner gefunden, der sich auf das Projekt einlassen will.

„Ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen und gefragt, was er davon hält. Hubert Erichlandwehr ist begeistert, weil wir in der Verdichtung der Bebauung moderne Häuser bauen, die sich selbst versorgen“, sagt Bohnensteffen. Die 3350 Quadratmeter in zweiter Reihe am Ostpreußenweg waren bis vor zwei Jahren landwirtschaftlich genutzt. „Um mit Grundstücken handeln zu können, muss man eine GbR nach Makler- und Immobilienrecht gründen“, sagt Bohnensteffen.

Baubeginn im Frühjahr

Das Gelände ist vorbereitet, die Kanäle liegen schon wie auch die Baustraße, die später die Zufahrt wird, die in einem Wendekreis mündet. Im Frühjahr ist Baubeginn. Auf fünf Grundstücken, die jeweils 500 bis 700 Quadratmeter groß sind, entstehen fünf bis sechs zweigeschossige Häuser. Optik und Technik sollen einheitlich sein, Grundrisse und Ausstattung bestimmen die Käufer. Natur-Haus-hoch-2 tritt wie ein Bauträger auf, baut die Häuser und vermarktet sie inklusive der Grundstücke.

„Ökologisch nachhaltig sind die Häuser aus mehreren Gründen. Allein die Holzrahmenbauweise ist ökologisch, weil Holz CO2 bindet“, sagt Michael Thiesbrummel, der auf Holzbau spezialisiert ist. Die Wände bestehen aus 70 Prozent Dämmung und 30 Prozent Holz. Geheizt werde mit Erdwärme. Zehn bis 14 Lanzen werden dafür 14 Meter tief in die Erde gesteckt.

Die Erdwärme wird mit dem Einsatz von wenig Strom und einer Wärmepumpe zur Heizenergie. „Der Strom kommt vom eigenen Dach“, sagt Bohnensteffen. Die Zeltdächer sind so ausgerichtet, dass Solarpanels auf zwei Teilflächen nach Südost für die Sonne am Morgen und mittags und nach Westen für spätnachmittags und abends ausgerichtet sind. „20 Paneele liefern 3000 bis 5000 KWh pro Jahr, das ist ein bisschen mehr als der Jahresverbrauch eines Haushalts“, sagt Bohnensteffen.

Mit Batteriespeicher

Ziel ist, den Strom selbst zu verbrauchen. Deshalb wird ein Batteriespeicher damit gespeist, so dass Strom auch verbraucht werden kann, wenn die Sonne mal nicht scheint. „Waschmaschine und Spülmaschine können so programmiert werden, dass sie arbeiten, wenn die Sonneneinstrahlung am größten ist.“ Zumindest von Mitte März bis Oktober versorge sich das Haus selbst.

Da die Dämmung des Hauses hoch und die Fenster dicht sind, wird eine Lüftungsanlage installiert, die permanent für Frischluft sorgt. Die verbrauchte Luft wird über einen Wärmetauscher abgeführt, frische Luft angewärmt eingelassen. „So geht beim Lüften keine Wärme verloren.“

Ursprünglich hatten Bohnensteffen und Thiesbrummel noch die Idee, ein kleines Nahwärmenetz zu bauen. „Damit sind wir zwei Jahre zu früh. Die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock sind noch nicht soweit. In zwei Jahren wollen sie sich aber an solchen Lösungen beteiligen“, sagt Axel Bohnensteffen. Die Häuser werden zertifiziert, so dass die Käufer Sicherheit erhalten. Dieses Projekt soll Muster für weitere in der Stadt sein.